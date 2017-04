A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) da Coruña outorgou a distinción 'Republicano de Honra' a Francisco Pillado Maior, "divulgador, investigador, abandeirado dunha cultura afogada e galego universal", resumiu o presidente da entidade, Fernando Souto.

Na presentación deste recoñecemento, ao que asistiu o propio Francisco Pillado, Souto remarcou que a súa figura é "unha achega determinante" para Galicia. "Fundamental na construción deste país nos últimos 40 anos", expuxo.

Del, dixo que ensinou a moita xente "a amar a Rosalía, a Kafka, a Valle-Inclán, pero tamén a Mozart e a Beethoven", sentenciou. Mentres, Francisco Pillado explicou que, cando tivo coñecemento de que lle outorgaron este recoñecemento, emocionouse "moito". "É o recoñecemento a toda unha vida", aseverou.

SITUACIÓN DO GALEGO

Vinculado ao mundo cultural e de esquerdas, segundo expuxo, converteuse en republicano "non por unha cuestión xenética". "Senón porque mo foi marcando o meu ambiente, o meu círculo", engadiu.

Votante do BNG, segundo explicou, lamentou que esta formación non exista "mediáticamente". Mentres, lamentou a situación "complicada do galego", especialmente entre os mozos. "Hai unha perda grande dese aceno de identidade", engadiu ao reivindicar o seu uso.

Con motivo deste recoñecemento, a CRMH avanzou que está programada unha conferencia na Real Academia Galega (RAG), ademais de recepcións institucionais. Tamén está previsto unha ofrenda floral no Memorial Xermolos o 21 de abril.