Valencia e Navarra incorpóranse ao protocolo de colaboración de CCAA en materia de política lingüística

Os gobernos de Valencia e de Navarra incorpóranse ao protocolo de colaboración en materia de política lingüística formado por comunidades autónomas con presenza de linguas cooficiais.

Ou Secretario Xeral De Política Lingüística, Valentín García, E Vos Responsables | Fonte: Europa Press

Así o destacaron en rolda de prensa os responsables nesta materia de Galicia, Cataluña, Euskadi, Valencia e Navarra, tras un encontro celebrado en Santiago de Compostela.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou a "importancia" desta incorporación e a "satisfacción" de ampliar este protocolo, que desde 2007 busca "colaborar" para visibilizar "a natureza plurilingüe" do Estado e mellorar a proxección das diferentes linguas.

Así, apostou por traballar en "o intercambio de experiencias", como o impulso de plans e accións de mellora e coñecer estudos e estatísticas e plans realizados por cada comunidade autónoma.

Ester Franquesa, por parte de Cataluña, sinalou que lle alegra "especialmente" o caso de Valencia, dado que xunto á incorporación de Baleares a lingua catalá ten "a representación correspondente" no seo do protocolo.

Do mesmo xeito manifestouse Miren Dobaran, representante do Goberno de Euskadi, no caso de Navarra, destacando o seu traballo no "traballo de normalización e uso do eúscaro no territorio".

No caso de Valencia, Rubén Trenzano agradeceu "aos gobernos fundadores" do protocolo a aceptación da súa incorporación, un mecanismo "de suma importancia" para a protección e reafirmación de España como "Estado plurilingüe".

O obxectivo do seu Goberno que ata agora estivo "á marxe das boas prácticas" impulsadas neste ámbito, é o de "abrir as portas" a estas "maneiras de facer" para "enriquecer" tanto á sociedade valenciana, que comparte "corredor cultural" con Baleares e Cataluña, como á totalidade do Estado.

"As linguas unen, as linguas tenden pontes. Nunca xamais levantan torres", destacou.

Por parte de Navarra, Mikel Arregui apelou á vontade do seu Goberno para "buscar puntos de encontro e coñecer as boas prácticas" doutras realidades lingüísticas do Estado, incidindo neste día "importante" para o seu territorio.

MAIOR PRESENCIA

Un dos aspectos abordados polos responsables de Política Lingüística das nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi e Galicia) durante a súa comparecencia ante os medios foi a situación e a visibilidade das realidades plurilingües no Estado.

Ester Franquesa exemplificou o caso da Xustiza, sinalando que desde Cataluña se tentou unha modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial para introducir o requisito de coñecemento da lingua propia e así "garantir sen ningunha dúbida" a presenza desta lingua no ámbito xudicial.

"Se non hai coñecemento ou non se esixe dificilmente pódese garantir", considerou, sinalando que se tentou a través do Parlamento, acordos ou campañas de sensibilización, aínda que "continúa estando conxelado".

Por iso, considera importante tentar a través deste protocolo que a realidade plurilingüe do Estado sexa recoñecida de forma que teña "consecuencias na lexislación".

Valentín García, pola súa banda, apelou a que o 40 por cento da poboación do Estado "vive en territorios con varias linguas", reivindicando a realidade plurilingüe "como un símbolo de avance da civilización.

"Todo iso, que é moi básico, ás veces non parece tan claro", lamentou, en alusión a "outros territorios" onde non palpan a diario o manexo de varias linguas. A pesar diso, considerou que cada CCAA ten a súa "casuística e a súa forma" e que o que pode pasar en Cataluña no ámbito da Xustiza, por exemplo, "non é o mesmo" en Galicia.

Finalmente, Miren Dobaran considerou que o protocolo como un ámbito "interesante" para avanzar neste recoñecemento por parte do Estado, insistindo en que existen "bastantes problemas" para o recoñecemento destes dereitos en institucións nacionais.

Así, lembrou que un senador presentou unha listaxe fai dúas ou tres semanas con queixas de vulneración destes dereitos en administracións xudiciais, Correos ou Policía nacional.

"Temos bastantes problemas", insistiu, confiando en que este ámbito de acción permita dar pasos adiante. "Estamos todos unidos, e faremos máis forza".

INFORMES CARTA EUROPA

Entre outros temas, os responsables autonómicos avanzaron que están a elaborar os seus informes periódicos correspondentes sobre o grao de cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, que remitirán tanto ao Estado como á propia Comisión Europea.

Tamén estudan o impulso a un recoñecemento a través duns premios de boas prácticas sobre linguas cooficiais no Estado español e unha edición de obras de referencia en cada lingua traducidas a outros idiomas cooficiais.