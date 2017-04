A Xunta estende o plan de mellora de bibliotecas a todos os centros públicos de ensino

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou a extensión do plan de mellora de bibliotecas a todos os centros públicos galegos de ensino, ampliando así -remarcou- "o compromiso cunha educación de calidade", a través do fomento da lectura e do coñecemento.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Na presentación do 'Plan Lea 2016/20', no que se inclúe este proxecto, Feijóo lembrou que actualmente hai 600 centros dentro desta iniciativa, cuxo orzamento se incrementou durante a recesión económica. E explicou que, para alcanzar este obxectivo, articularanse actuacións con todo o profesorado destinadas ao fomento da lectura e da escritura.

Este proxecto, en palabras do xefe do Executivo, incluirá dous principios "indispensables": a "alfabetización múltiple", que busca incorporar as novas tecnoloxías ao ensino e "espertar o espírito crítico" dos alumnos; e a "aprendizaxe inclusiva", para atender mellor á diversidade e loitar contra o fracaso escolar.

Durante unha visita ao IES Plurilingüe Maruxa Mallo en Ordes (A Coruña), Feijóo fixo fincapé en que este plan aposta por formar sen obrigar, desde a lectura e o lecer, convertendo os mozos en "parte activa da súa propia educación".

Como proba diso, referiuse a as actividades postas en marcha neste centro, como as 'mochilas viaxeiras'.

GARANTIR UNHA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDADE

O presidente, ao que acompañou na visita o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lembrou que a Xunta puxo en marcha fai sete anos o 'Plan Lea' de bibliotecas escolares coa convicción de que a lectura é a forma de garantir unha educación pública de calidade.

Neste sentido, vinculou iniciativas como esta con os resultados sobre competencia lectora que mostra o informe PISA, segundo o cal os escolares galegos teñen un nivel superior á media española e europea.

Feijóo concluíu destacando e agradecendo o labor do profesorado e de toda a comunidade educativa. "Pola vosa implicación, o voso compromiso persoal e o voso interese por facer as cousas ben, acreditando que a educación pública é unha educación de calidade", resolveu.