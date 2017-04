Gadis entrega dous 'soldos' de 15.000 euros cada un a clientas de Carballo (A Coruña) e Becerreá (Lugo)

Supermercados Gadis entregou dous 'soldos' de 15.000 euros cada un en Galicia para "agradecer a confianza depositada" por dúas clientas ao elixir os seus puntos de venda para realizar a compra.

Así, María Otero Alén, clienta do Gadis Hiper de Carballo (A Coruña) viu premiada a súa fidelidade recibindo un dos dous soldos de 1.000 euros mensuais durante 15 meses. Entregoullo no establecemento o delegado de área de Gadisa, Román Roo.

Así mesmo, no Supermercado Gadis de Becerreá (Lugo), o delegado de área de Lugo de Gadisa, Gonzalo Corredoira, entregou a Remedios Jiménez Jiménez o outro premio por valor de 15.000 euros.

Miles de clientes participaron no sorteo celebrado o pasado 8 de marzo ante notario, tras reunir tíckets por valor de 200 euros no período correspondente do 1 ao 28 de febreiro, en todos os Supermercados Gadis de Galicia e Castilla-León.

Gadisa suma 217 Gadis, 163 Claudio franquiciados e 12 Cash Ifa, situados en Galicia e Castilla-León.