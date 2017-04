Incautados 580 quilos de ourizo en situación irregular na Coruña e Vigo

A Policía Autonómica, en colaboración coa Policía Nacional e con Gardacostas de Galicia, incautouse dun total de 580 quilos de ourizo en situación irregular nas cidades da Coruña e Vigo.

Ourizos incautados | Fonte: Europa Press

En concreto, na Coruña, o achado produciuse no marco dun control de estrada, no que foi inspeccionada unha furgoneta. Requerida a documentación pertinente, os axentes procederon a tramitar atestado policial, que foi remitido ao Xulgado de Instrución en funcións de garda da Coruña debido á orixe e trazabilidade do produto, que non garantía as condicións sanitarias do mesmo.

Por iso, comisáronse 500 quilos de ourizo, 27 capachos e o vehículo utilizado no transporte. O marisco foi posteriormente sementado. Polos feitos, investigan a dúas persoas por un presunto delito de receptación e por outro de falsificación por particular de documento público mercantil.

Por outra banda, en Vigo foron incautados 80 quilos de ourizo, en colaboración con axentes da Policía Nacional. No transcurso dun control, procederon á inspección dun vehículo que transportaba 80 quilos de ourizos sen autorización administrativa nin condicións para o seu transporte.