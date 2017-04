Sindicatos galegos remarcaron, despois de transcender os últimos datos do desemprego na comunidade, que, pese ao descenso do número de parados rexistrados, constátase un descenso "inferior á media estatal", así como unha "alarmante temporalidade" na contratación.

En concreto, o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) baixou en marzo en Galicia en 1.868 desempregados respecto ao mes anterior (-0,88%), segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Empleo.

En comparación con hai un ano, a Comunidade galega conta con 21.741 desempregados menos (-9,38%), o que sitúa o total en 210.056 desempregados -116.006 mulleres e 94.050 homes-. Deles, 10.310 son menores de 25 anos e o resto maiores desa idade.

A CIG subliñou que, a pesar da baixada, o descenso non foi só "inferior á media estatal, onde o paro baixou un 1,29%, senón tamén o menor do últimos cinco anos".

"O descenso deuse en todos os sectores igual que na media do Estado, pero para a CIG o preocupante é tanto a pequena baixada do número de desempregados como a precaria calidade do emprego que se está creando", recolle, nun comunicado.

Tamén CC.OO. denunciou que, un mes máis, o comportamento do paro "segue sendo en Galicia peor que no Estado", á vez que "aumenta o número de persoas sen cobertura".

MENOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIÓNS

"O paro rexistrado baixou na comunidade case un 32% menos que na media de España e case case un punto a porcentaxe de persoas desempregadas que perciben prestacións", esgrimiu CC.OO.

Na mesma liña, UXT Galicia incidiu en que os datos do paro evidencian "precariedade tanto no emprego como no desemprego". Non en balde, apuntou que a contratación indefinida "non chega ao 10 por cento e hai case 11.000 beneficiarios menos de prestacións que hai un ano".

Para o sindicato, urxe derrogar as reformas laborais que "seguen facendo moito dano", así como pór en marcha un plan de choque polo emprego, e "asegurar a protección social" das persoas en desemprego.