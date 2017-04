Un 98% dos galegos recoñece que lle gustaría tomarse un ano sabático do seu traballo, segundo un estudo

A maioría dos galegos, un 98 por cento, ve con bos ollos tomarse un ano sabático do seu traballo, segundo un estudo de ámbito europeo realizado pola plataforma de viaxes ViajerosPiratas.

Desta análise, no ámbito nacional tamén se desprende que os cidadáns españois son os europeos que máis ganas teñen de tomarse un ano de descanso. Así superan, por exemplo, aos alemáns en case 10 puntos de diferenza ou aos británicos en sete puntos.

Con todo, e aínda que a porcentaxe sexa o máis alto dos países enquisados, realmente só un 9,8% dos españois puido tomarse un ano sabático na súa vida laboral, porcentaxe inferior á maioría do resto de países da contorna, segundo o estudo.

Concretamente, nos países anglosaxóns esta tendencia está máis asentada, sobre todo ligada ao ámbito universitario onde é tradición contemplar esta posibilidade no ano previo ao comezo dos estudos, segundo sinálase no estudo.

Dos españois que xa gozaron desta paréntese laboral, unha ampla maioría, (98,3%) recomendaría a experiencia a outra persoa. As razóns, segundo apúntase no estudo, van máis aló do descanso e céntranse en cuestións como a aprendizaxe de novos idiomas ou habilidades ou o coñecemento de novas culturas.

MOTIVOS

No entanto, e aínda que as cifras actuais non sexan altas en España, cada vez máis españois súmanse á tendencia de tomarse un período sabático, xa sexa ao finalizar os seus estudos ou en metade da súa traxectoria laboral.

Os motivos son distintos, pero a un 74% dos enquisados gustaríalles utilizar este ano para viaxar a outros países e a un 17% tamén para traballar noutro lugar distinto ao do seu domicilio actual.

BARREiRAS

Este estudo tamén revela as principais barreiras que teñen os españois para poder tomarse un ano sabático. Os motivos económicos son a primeira razón para non poder realizalo (79,5%) e tamén destacan os problemas profesionais que iso podería levar (7,6%).

A análise tamén detalla cales serían os destinos favoritos dos españois en caso de tomarse un ano de descanso. Deste xeito, lideran o ranking Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tailandia e Japón, todos fose do continente europeo.