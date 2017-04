O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, valorou este martes a evolución do desemprego en Galicia e reivindicou "os datos dun marzo histórico" fronte a "os nostálxicos da crise".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En concreto, o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) baixou en marzo en Galicia en 1.868 desempregados respecto ao mes anterior (-0,88%), segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Empleo.

En comparación con hai un ano, a Comunidade galega conta con 21.741 desempregados menos (-9,38%), o que sitúa o total en 210.056 desempregados --116.006 mulleres e 94.050 homes--. Deles, 10.310 son menores de 25 anos e o resto maiores desa idade.

Así as cousas, Tellado subliñou que Galicia "avanza no camiño da recuperación co mellor mes de marzo da serie histórica", iniciada en 1996, e engadiu que, "aos poucos estanse borrando as pegadas da crise e da mala xestión, aínda que queda moito por facer".

"Son cifras estimulantes pero, con 210.056 parados, non podemos sentirnos satisfeitos, aínda que si reforzados na nosa convicción de que estamos no bo camiño fronte aqueles nostálxicos da recesión", aseverou.

OS GOBERNOS DO PP "ACERTARON"

Ao seu xuízo, as tendencias "consolidadas" ao longo destes anos son "unha mostra de que tanto os Gobernos autonómico central liderados polo PP acertaron no diagnóstico e nas solucións adoptadas".

Por este motivo, criticou que, leste mesmo martes, os socialistas leven unha moción ao parlamento na que piden "derrogar as reformas que levaron ao país a saír da crise e seguir crecendo na actualidade".