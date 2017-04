O portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, avisou de que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) apra 2017 supoñen "un novo golpe ao Estado do Benestar" e que se basean en cálculos "irreais".

Irene Montero, Xavier Domenech, Alberto Garzón, Antón Gómez-Reino, Ione Belarra | Fonte: Europa Press

Así mesmo asegurou que Galicia queda "dobremente afectada", porque ademais de reducirse o financiamento autonómico, gran parte dos investimentos nesta comunidade son para o AVE, que xa tiña que estar terminado, segundo o deputado galego.

"Esiximos ao PP que non reduza en termos orzamentarios a Galicia en quilómetros de AVE que logo ademais non se executa", reclamou o deputado de En Marea.

Mentres, a portavoz de Unidos Podemos no Congreso, Irene Montero, acusou ao Goberno de "consolidar o saqueo" aos españois co seu proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017 porque "implica un recorte de 5.000 millóns de euros" respecto das contas de 2016.

Por iso, a dirixente do partido morado pediulle ao PSOE que salga da "tripla alianza" e non permita que saian adiante, e que reconsidere a oferta de Podemos de presentar unha emenda á totalidade conxunta "para demostrar que existe a posibilidade dunha alternativa"; unha proposta que os socialistas xa rexeitaron ao ser a súa intención presentar a súa propia emenda.

"O PSOE rexeitouno sen pensalo moito e hoxe voulles a pedir que o reconsideren", salientou Montero na rolda de prensa que ofreceu no Congreso para dar a opinión de Podemos sobre o proxecto de Orzamentos presentados polo Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tamén na Cámara Baixa.

Segundo a portavoz de Unidos Podemos, estas contas "consolidan o saqueo" porque os "recortes de 5.000 millóns de euros" coinciden con "a cantidade que o Goberno hai non tantas semanas empregou para rescatar ás grandes construtoras polas autoestradas".

"NON PECHAN A BRECHA SOCIAL"

Ademais, segundo Montero "non permiten pechar a brecha social que se abriu no noso país" porque "non teñen en mente o necesario programa de garantía de renda" para liquidar a situación dos cidadáns que non reciben ningún ingreso, e porque "consolidan os recortes en Sanidade e Educación", sectores entre os que o Goberno "reparte miseria despois de recortar millóns".

"Non garanten a creación de emprego de calidade. Seguen cargando o peso dos recortes sobre a maioría social", salientou, para engadir que as cunetas do Goberno tampouco teñen un "proxecto de país detrás" porque non abordan "o cambio de modelo de país que necesita España". "Montoro fíxoos tendo na cabeza a Merkel e non a España e aos españois", denunciou.

Tampouco abordan, segundo criticou, "a máis que necesaria reforma tributaria no noso país" nin "resolven o problema de insuficiencia de ingresos par abordar gasto sociais necesarios". "Afástannos de Europa e achégannos a ser unha colonia de Merkel", sentenciou.

REXEITAN OS PGE "DA DESIGUALDADE"

Igual de críticos mostráronse o resto de socios de Podemos cos que comparte grupo confederal. Nunha rolda de prensa conxunta no Congreso, cada un dos portavoces das confluencias catalá e galega e de EU rexeitaron as contas do Goberno por entender que consolidan os recortes e a precariedade.

"Son o PGE da desigualdade e non consolidan a economía senón que a fan máis fráxil", avisou o portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, para engadir que son unhas contas dirixidas á minoría privilexiada, e non á maioría dos españois. Ademais, criticou que tamén son unha "tomadura de pelo" para Cataluña no que se refire a os investimentos.

Pola súa banda, o líder de EU, Alberto Garzón, denunciou que se trata duns Orzamentos "inxustos" que van en contra do espírito de "proporcionalidade" que marca a Constitución, porque lle dan máis peso aos impostos indirectos, é dicir, aqueles que afectan a todos os cidadáns por igual, que aos directos, que son os que permiten ter en conta a situación de cada persoa. "As clases populares son as principais prexudicadas", lamentou.