Pleno.- A Cámara insta á Xunta a impulsar un acordo con empresarios e sindicatos para a recuperación adquisitiva

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a impulsar un acordo cos empresarios e sindicatos, no marco do Consello de Relacións Laborais, que estableza unha senda de crecemento dos salarios reais, sostida no tempo e que permita recuperar o poder adquisitivo perdido na crise.

Así mesmo, tamén acordou instar o Goberno galego a promover, en colaboración coa Inspección de Traballo, actuacións contra as fraudes na contratación; a incluír en todas as licitacións cláusulas sociais que garantan o respecto ás condicións salariais impostas por convenio; así como a exercer un maior control sobre os contratos de formación e prácticas para que non se empregar como mecanismo de redución de custos.

Esta iniciativa foi aprobada tras chegar a un acordo o grupo de En Marea, defensor da moción, cos deputados do Partido Popular, quen apoiaron, con varias modificacións, catro do seis puntos defendidos polo parlamentario do partido instrumental Manuel Lago.

Na súa intervención, o deputado de En Marea incidiu en que a desigualdade é "un problema que golpea con especial incidencia a España". "España está entre os países da Unión Europea con maior nivel de desigualdade", asegurou para lamentar que a "saída da recesión estea a facerse sobre a desigualdade e a precariedade".

E é que, segundo denunciou, "a diferenza non crece porque os de arriba cobren máis senón porque os de abaixo cada vez cobran menos". "Temos un problema, non podemos mirar para outro lado, fai falta un amplo consenso para combater a desigualdade e a precariedade", considerou.

POSTURA DOS OUTROS GRUPOS

A iniciativa, ademais dos votos a favor do BNG e do PSdeG, contou co apoio do PPdeG para sacar adiante catro do seis puntos que contiña. "Imos apoiar distintos puntos nos que estamos de acordo dentro do compromiso da Xunta de reducir a pobreza e a desigualdade salarial", avanzou o parlamentario do PPdeG Miguel Tellado.

Con todo, na súa intervención, o parlamentario popular considerou que "sería inxusto negar que queda moito por facer" para combater a desigualdade. "Pero sería inxusto negar que hai moito traballo feito e que ese traballo está a dar resultados", apuntou.

Pola súa banda, a parlamentaria do Bloque Montse Prado puxo en valor a "iniciativa de mínimos" formulada por En Marea para "empezar a darlle a volta a situación" e loitar contra a desigualdade do mercado laboral en Galicia.

Neste punto, a parlamentaria socialista Noela Blanco considerou "triste" ter que facer unha proposta "na que se inste a un goberno a recoñecer o que está a pasar máis aló do Parlamento" en referencia ao primeiro punto, que non foi aprobado, no que En Marea pedía á Xunta que recoñecese que "a desigualdade laboral e a pobreza" son un "grave problema global".

"BECARIZACIÓN DO MERCADO LABORAL"

Por outra banda, a deputada socialista defendeu na sesión plenaria outra moción na que consideraba necesario "terminar urxentemente" coa "becarización do mercado laboral" que, segundo denunciou, "xa non é unha pequena fase que pasan os mozos ao incorporarse ao mercado laboral, senón unha enfermidade crónica".

Para terminar con esta "precariedade" os socialistas propuxeron a creación dun Observatorio que permita coñecer o alcance da becarización do mercado laboral en Galicia e o impulso dun Plan de Emprego Xuvenil froito do "consenso".

A moción foi rexeitada polo Grupo Popular, cuxo deputado Miguel Tellado censurou que "para solucionar o paro xuvenil" o PSOE leve á Cámara "porpuestas tan novas" como a creación dun plan de emprego ou "transcendentais" como a creación dun "observatorio".