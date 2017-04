O deputado popular e presidente da Comisión de Fomento, Celso Delgado, valorou que Galicia sexa "a segunda comunidade con maior investimento per cápita" e, coa previsión dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), ve "garantido" que o AVE avance segundo o calendario previsto e chegue á comunidade no terceiro trimestre de 2019.

Así mesmo, incidiu en que Galicia recibirá "o 11 por cento sobre o total rexionalizado dos recursos totais" no PGE, o que supón "case o dobre do que corresponde" a Galicia "por poboación".

Á marxe do investimento en infraestruturas, Delgado destacou que as medidas sociais e fiscais do Goberno tamén terán "unha incidencia moi positiva en Galicia".

Para o deputado galego, estes orzamentos teñen "a credibilidade" de ser deseñados por un Goberno que "está a acertar nas previsións", que ten "claro" o modelo de país "que ansía" e que ten "capacidade para facelo".

Por último, salientou o "marcado carácter social" destes orzamentos plasmado en partidas "tan importantes como a dependencia, a protección á familia e tamén en incentivos para seguir creando emprego e rebaixando a interinidade" en sectores como a educación ou a sanidade.