Santiago acollerá este sábado o primeiro 'Trunk Show' de Galicia, que recrea a sensación das noivas cara ao altar

Santiago de Compostela acollerá este sábado, 8 de abril, o primeiro 'Trunk Show' de Galicia para presentar Bride & Guest ás súas clientas as súas propostas para noivas e convidadas cun formato que é tendencia a nivel internacional.

A organizadora explica que este formato que puxeron de moda reputadas firmas internacionais "permite recrear a sensación que transmite a noiva no seu camiño ao altar, o movemento do vestido, o delicado son do tecido ao camiñar, as súas texturas e bordados, o brillo das incrustaciones de pedrería,...".

Ademais, por primeira vez desfilará na súa terra a deseñadora galega Pilar Barreiro, de Oh Que Lúa!. Tamén o farán Marco & María, Valerio Luna (Higar Novias), Pepe Botella, Eliza Jane Howell, Manu Garcia Costura, Moskada Edicionlimitada, Inuñez, (desfila na Madrid Fashion Show), Oronovias ou Jorge de la Rosa e Maya Hansen, que presentará un deseño non dispoñible en tendas que si desfilou na pasada Madrid Fashion Week.

O 'Trunk Show' de Bride & Guest, que se celebrará no Hotel Porta do Camiño, "rende homenaxe á alta costura e á delicada arte de crear vestidos de noiva a man", segundo destaca a firma organizadora.

Algúns deseñadores das firmas que desfilarán, como os de Oh Que Lúa! e Janet&Schulz Accessories, estarán presentes neste evento, polo que os invitados poderán conversar con eles no cóctel posterior, para que lles expliquen a súa colección ou achegar detalles sobre algún modelo en particular.