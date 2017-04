Piden dous anos de prisión para o home que estrelou un ovo na cara do portavoz de Democracia Ourensá

O fiscal pide dous anos de prisión e unha indemnización de 1.060 euros para Roberto R., o home que en abril de 2015 estrelou un ovo contra a cara do portavoz de Democracia Ourensá (D.O.), Gonzalo Pérez Jácome, á saída do Concello, e que foi xulgado este martes por un presunto delito de agresión contra a autoridade a pesar de non presentarse na sala.

O home estaba citado para as 10,15 horas no Xulgado de instrución número 2 de Ourense, pero finalmente non acudiu ao xuízo aproveitando que a lei non esixe que estea presente se a pena solicitada non supera os dous anos de cárcere.

Os feitos tiveron lugar o 10 de abril de 2015, cando o portavoz de Democracia Ourensá, Gonzalo Pérez Jácome, abandonou de forma temporal un pleno no que a súa formación reclamaba a supresión das axudas municipais á Banda de Música.

Na Praza Maior un home achegóuselle, deulle cun ovo na cara e fuxiu. Pérez Jácome perseguiu ao seu agresor por varias rúas e tras alcanzalo solicitou a axuda da Policía Local.

JÁCOME: "SENTÍN UNHA LABAZADA FORTÍSIMA"

"Sentín unha labazada fortísima que me deixou aparvado e escoito 'aí quédache iso para que aprendas", dixo Pérez Jácome, durante a súa declaración ante o tribunal.

O portavoz de D.O. explicou que ao ver saír correndo ao seu agresor saíu na súa persecución "sen perdelo de vista en ningún momento". Cando o alcanzou "disimulou" dicíndolle que "non pasara nada" e sinaloulle que ía chamar á súa nai para que non lle preparase a comida, aínda que en realidade chamou á Policía Local.

Jácome asegurou ao Tribunal que nun primeiro momento o agresor identificouse como membro da Banda Municipal de Música, cousa que non era certa, e que lle dixo que "non podía facer o que estaba a facer coa banda".

Varias testemuñas confirmaron os feitos ocorridos na Praza Maior e que, ademais dos restos do ovo, Pérez Jácome presentaba na súa cara as pegadas de recibir un golpe.

Así o sinalou tamén un axente da Policía Local que "non presenciou a agresión" pero que ao chegar ao lugar onde fora interceptado o acusado comprobou que o líder de D.O. "tiña na cara un golpe como dunha puñada".

PETICIÓNS DE FISCALÍA E A DEFENSA

A fiscalía reiterou a súa petición de dous anos de prisión e unha multa de 1.060 euros para o agresor por considerar probado que se trata dun delito de atentado á autoridade. Así, defendeu que Pérez Jácome "é un concelleiro coñecido" e que a agresión se produciu debido a "a súa función como concelleira".

Pola súa banda, a defensa negou a existencia de "requisitos obxectivos" para cualificar a actuación do seu cliente como atentado á autoridade, senón que "en todo caso trátase dun delito de lesións leves".

Ademais, negou que o seu cliente coñecese a condición de Pérez Jácome como membro da corporación local "porque reside en Pontevedra" e insistiu en que a proposta de D.O. que se estaba debatendo ese día en pleno -o recorte das axudas á Banda Municipal- "non lle ía a afectar" porque non forma parte desa agrupación.

Por último reclamou a atenuante de "confesión", porque "desde o primeiro momento" o seu cliente recoñeceu que "lle tirou un ovo" a Pérez Jácome.

Momentos antes do xuízo, o portavoz de D.O. explicou que non se personou como acusación particular porque a petición do fiscal parécelle "xusta".

Tamén reclamou que os actos deste tipo "teñen que ser condenados, porque se non se está convidando a estes 'animaliños' a que cernen a democracia" e para evitar que "os políticos teñan medo a dicir as cousas".