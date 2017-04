O CSIC convoca unha nova edición do certame de relatos literarios de inspiración científica, 'Inspiraciencia'

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) convocou a sétima edición do certame de relatos literarios de inspiración científica, 'Inspiraciencia', co apoio da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, segundo informa nun comunicado.

Así, os participantes poden presentar, ata o próximo 17 de maio, relatos curtos, de ata 800 palabras, en castelán, catalán, galego ou vasco, nunha destas dúas categorías: mozo, de 12 a 17 anos, ou adulto, a partir de 18 anos.

A iniciativa ten como obxectivo relacionar ciencia e escritura dunha forma lúdica, así como buscar espazos para "imaxinar a ciencia desde a ficción". Neste sentido, sinala que 'Inspiraciencia' quere fomentar a creación literaria "como forma libre e persoal" de achegamento ao pensamento científico e de "explorar realidades antes non imaxinadas".

Así mesmo, para profundar nas relacións entre ciencia e literatura, organízanse actividades en paralelo ao certame, como 'o ciclo de charlas' que cada ano explora as hibridacións entre ambas as disciplinas desde distintas perspectivas.

Por iso, sinala que nesta edición, dedicada aos 'Elementos de química na literatura', participarán algunhas das voces que falaron de química desde o ámbito literario, entre os que destacan Goethe, Primo Levi, Dostoievski, Malraux, Lovecraft, Queneau ou madame Châtelet entre outros. Ademais, abordarase o achado do "único elemento químico descuberto en España" ou o papel dos nenos no desenvolvemento da vacina das vexigas.

Doutra banda, levará a cabo tamén a exposición 'Post-libros, neolibros, non libros: unha viaxe de reinterpretación', organizada polo Centro de Investigación e Desenvolvemento, que abrirá unha reflexión sobre a identidade do libro como medio de expresión da información, a creación e a ciencia. As actividades terán lugar en Barcelona, San Sebastián, Madrid, Sevilla, Vigo e Zaragoza.