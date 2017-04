O deputado de En Marea Manuel Lago tachou os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de "antisociais e maltratadores de Galicia", antes de subliñar que son "restritivos nos investimentos e non atenden nin aos pensionistas nin aos funcionarios", entre outros colectivos.

Lago aludiu á caída do investimento do 32 por cento e apuntou que a comunidade queda situada "en números próximos aos anos 90".

Para o parlamentario, estes orzamentos teñen "unha contradición extrema", xa que, por unha banda, afírmase que "xa se saíu da crise e que a economía se recupera, pero isto non ten ningún reflexo no investimento público".

"O Goberno segue preso do apriorismo neoliberal do axuste e esta política limita os recursos onde máis se necesitan, nos investimentos", remarcou, para engadir que tamén son "enganosas" as cifras que se ofrecen "das subidas de pensións ou dos funcionarios".

"Dise que se vai a subir aos funcionarios un 1 por cento e aos pensionistas un 0,25 por cento, pero se temos en conta que a inflación é de preto dun 3 por cento o resultado é que estes dous colectivos van sufrir unha perda de poder adquisitivo por encima dun 2 por cento", remarcou.

Por último, explicou que as cifras de gasto están "conxeladas" a pesar de que nestes orzamentos prevese un incremento dos ingresos polo que hai que consideralos "restritivos e antisociais".