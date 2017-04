A curta galega 'Eistein-Rosen' recibe o premio do público no festival italiano Cortisonici

Unha semana despois de alzarse co premio do xurado á mellor curtametraxe no festival de cinema CineGlobe de Suíza, a curta galego 'Eistein-Rosen' gañou este fin de semana o premio do público do festival internacional Cortisonici, de Italia.

Un total de 24 curtametraxes, seleccionados de entre os máis de mil cen recibidos polo festival, procedentes de todo o mundo e distribuídos en tres sesións, competían polos premios do xurado, xurado novo e premio do público na 14 edición do festival italiano.

Así, o favorito do xurado foi 'Save', unh curta de produción alemá pero dirixida polo tamén español Iván Sáinz-Pardo. O xurado novo, pola súa banda, galardoou ao norteamericano 'Last call Lenny', mentres que a elección do público foi 'Einstein-Rosen'.

A curta foi estreada o pasado mes de outubro en sección oficial en Sitges e superou xa as 50 seleccións en festivais nacionais e internacionais, algúns tan prestixiosos como o Leuven Interantional Filme Festival ou o New York Chindrens's International Film Festival.

Entre os premios recibidos ata a data destaca o Mestre Mateo á mellor curtametraxe ou o premio á mellor comedia de ciencia ficción no Boston SciFi. Rodado no Barrio das Flores da Coruña, coa colaboración do Concello, conta a historia de dous irmáns no verán do 82, o máis pequeno dos cales asegura atopar un buraco de verme.