Rural.- A UE aproba o informe impulsado por Senra (AGEe) sobre a mellora das condicións das mulleres no rural

O pleno do Parlamento Europeo aprobou este martes, con 523 votos a favor, 104 en contra e 58 abstencións, o informe de iniciativa propia das comisións de Agricultura e Desenvolvemento Rural e Dereitos da Muller sobre o papel das mulleres nas zonas rurais, no que a deputada galega Lídia Senra (AGEe) exerceu como correlatora.

O informe, que recolle a necesidade de que a Comisión Europea e os Estados membros poñan en marcha mecanismos que garantan a igualdade das mulleres neste ámbito, contou este martes pola mañá co apoio maioritario do hemiciclo.

No pleno, Senra denunciou que, a pesar do avance das leis en materia de igualdade dos últimos anos, "falta moita lexislación e a que xa existe non se aplica totalmente ou se aplica con rumbo machista, o que segue freando o avance do recoñecemento dos dereitos das mulleres".

A deputada galega chamou á UE a enfrontar os desafíos que se dan no ámbito profesional, da conciliación, dos servizos e da loita contra a violencia machista, tendo en conta que a diferenza salarial entre homes e mulleres "persiste" e que o desemprego "afecta en maior medida ás mulleres".

Centrada no mundo rural, Lídia Senra denunciou que as políticas de desrreglamentación da produción e dos mercados impulsadas pola PAC "provocan a precarización e a perda de emprego nas explotacións agrarias". "A falta de recoñecemento da titularidade compartida nas explotacións agrícolas familiares implica que apenas o 30% das agricultoras da UE sexan titulares dunha explotación", dixo.

"Todas as outras mulleres que traballan en explotacións familiares son privadas dos dereitos de ser titular, por exemplo os ingresos económicos ou os dereitos da PAC, e sofren moitas dificultades para acceder a axudas dentro das medidas de acción positiva para apoiar ás mulleres traballadoras, como aconteceu nalgúns Estados", resumiu.