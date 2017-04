O PSOE pide medidas xa contra o despoboamento en Galicia e o Goberno di que puxo o tema na axenda nacional

O senador galego do PSOE Luís Manuel García Mañá pediu medidas inmediatas contra o despoboamento que sofre a súa comunidade autónoma, sen esperar a novos grupos de traballo que ofrezan conclusións sobre o problema, ao que o Goberno aseguroulle que é "máxima prioridade" nesta lexislatura, na que situou o asunto na axenda nacional.

Soraya Sáenz de Santamaría no Senado | Fonte: Europa Press

Así lle respondeu ao senador a vicepresidenta do Executivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no Pleno de control ao Goberno da Cámara Alta.

García Mañá asegurou que seguen emigrando galegos ao exterior en busca de traballo e que moitos galegos viven fóra da súa provincia de orixe: o 40 por cento no caso de Ourense, o 34 no de Lugo, o 15 por cento na Coruña e o 14 por cento, no de Pontevedra. As dúas primeiras provincias, segundo engadiu, rexistran máis falecementos que nacementos.

O senador díxolle á vicepresidenta que o problema non pode resolverse "só" con medidas autonómicas e que Galicia require unha "resposta inmediata", sen ter que esperar a outra comisión de estudo parlamentaria ou da administración.

Santamaría, que agradeceu o ton ao senador, respondeulle que lle estaba falando "a Noé das inundacións" porque ela é natural dun pobo de Soria, provincia tamén castigada polo despoboamento.

A vicepresidenta lembrou que a Conferencia de Presidentes acordou en xaneiro que este asunto sexa un dos retos da lexislatura e que se van a estudar solucións. Apuntou a necesidade de ancorar a poboación rural, dando á poboación os mesmos dereitos e oportunidades, e de "utilizar o potencial e a riqueza" de cada zona para que xeren emprego.

Doutra banda, dixo que hai que ser conscientes de que en 30 anos a poboación maior de 65 anos será case un terzo polo que é necesario "traballar polo envellecemento activo e a chamada economía de prata", ademais de apoiar a natalidade e a creación de emprego para aumentar as cotizacións á Seguridade Social.