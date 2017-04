O 57,4% dos membros da Carreira Xudicial en Galicia son xuízas e maxistradas, segundo un informe publicado pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) e difundido polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A nivel estatal, as mulleres representan xa o 64 por cento dos xuíces e maxistrados en activo menores de 50 anos, mentres que a situación invístese no tramo de idade comprendido entre os 51 e os 72 anos, no que máis do 60 por cento dos membros da Carreira Xudicial son homes.

As mulleres tamén supoñen a maioría da planta xudicial en trece do dezasete comunidades autónomas. Só nas de Aragón, Castilla-León, Murcia e Navarra a porcentaxe de homes supera o 50 por cento.

DESTINO DOS XUÍCES MÁIS NOVOS

No País Vasco, as xuízas e maxistradas representan o 60,8 por cento dos membros da Carreira Xudicial destinados no territorio. Séguenlle Galicia (57,4 %), La Rioja (56,8 %), a Comunidade de Madrid (56,3 %) e Cataluña (56 %).

Por autonomías, os xuíces máis novos son os destinados en Canarias, onde a media de idade é de 45,7 anos. Séguenlle de preto Extremadura (46 anos) e Castilla-La Mancha (46,2 anos). No outro extremo sitúanse os xuíces e maxistrados de Madrid (52,8 anos de media), Aragón (51,9) e Navarra (51,1).

En canto á antigüidade na Carreira Xudicial, os máis experimentados son os de Aragón (22,8 anos de media), seguidos polos de Madrid (21,7) e Navarra (20,5). Mentres tanto, a media de antigüidade en Canarias é de 14,4 anos; en Castilla-La Mancha de 14,6 e en Cataluña de 14,9 anos.