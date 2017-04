A Xunta pon en marcha un novo servizo de atención a visitantes nos parques naturais de Galicia

A consellería de Medio Ambiente puxo en marcha un novo servizo de atención aos visitantes nos parques naturais de Galicia, cuxo obxectivo é a concienciación ambiental da sociedade e a divulgación e promoción do turismo de natureza sustentable.

Mato en Corrubedo | Fonte: Europa Press

Así o anunciou a titular do departamento autonómico, Beatriz Mato, durante unha visita ao Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, en Ribeira (A Coruña).

Mato aclarou que este servizo de divulgación e educación ambiental está xa en funcionamento no catro parques naturais de Galicia con maior número de visitantes, este de Corrubedo, os Bosques do Eume (A Coruña), Monte Aloia (Pontevedra) e Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense).

Ademais, está previsto que tamén comece a ofrecerse este servizo nas próximas semanas na Serra Enciña da Lastra e no Invernadoiro, ambos na provincia de Ourense.

MONITORES E ACTIVIDADES

Para a posta en marcha do novo servizo aproveitaranse as infraestruturas de uso público coas que xa contan os diferentes parques naturais de Galicia -principalmente, os centros de interpretación e os puntos de información- e dotaranse dun director e de dous monitores especializados, que achegarán "valor" á visita e farán "máis enriquecedora a experiencia e o contacto dos visitantes co espazo natural".

"En total serán 18 os profesionais ao servizo dos visitantes que, ademais da atención, ofrecerán itinerarios guiados, xornadas científicas, xornadas a colectivos específicos, organizarán exposicións e actos conmemorativos para a posta en valor dos espazos naturais e realizarán actividades formativas en centros educativos", dixo Mato, que precisou que as actividades nos centros de interpretación desenvolveranse todos os días da semana.

A conselleira destacou o compromiso do Goberno galego coa promoción e posta en valor do patrimonio natural da Comunidade, con case 500.000 euros de investimento neste servizo, pensado, precisamente, para "favorecer o coñecemento sobre os valores naturais de Galicia e mellorar a concienciación ambiental da sociedade".

No caso concreto do Parque Natural de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán, o orzamento destinado ao servizo de atención aos visitantes supera os 100.000 euros. Este investimento súmase á realizados pola Xunta de Galicia neste parque desde o ano 2009 e que totalizan preto de 2,7 millóns de euros.

COMPOSTELÁ DOS PARQUES

Ademais, Mato lembrou durante a súa visita a este parque a recente presentación do Plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galicia, que conta cun investimento de catro millóns de euros e contempla 29 actuacións específicas.

Entre elas está a posta en circulación do Pasaporte da Rede de Parque Naturais, un documento co que se pretende aproveitar as sinerxías entre os diferentes espazos naturais convidando os visitantes de cada parque a coñecer os outros referentes do patrimonio natural galego.

Este pasaporte estará dispoñible en todos os servizos de información e contén unha descrición e os datos de contacto do seis parques naturais da Comunidade, así como do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O documento pode conseguirse en tres idiomas: galego, castelán e inglés.

Co fin de fomentar o coñecemento destes enclaves, Mato anunciou que a primeira persoa en completar a que será coñecida como a 'Compostelá' dos parques naturais de Galicia --a imaxe da de peregrinación-- poderá gozar dunha estancia de dous días no Xurés, onde, ademais, poderá participar nalgún dos programas turísticos deseñados para este enclave.