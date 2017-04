O Ministerio de Fomento está disposto a elevar a proposta de acordo sobre a reforma da estiba exposta por Marcos Pena, o mediador na negociación co sector, a un "Real Decreto específico que colgaría do Decreto Lei que articule a reforma do legal da actividade".

Íñigo de la Serna presenta na sede do Ministerio os Orzamentos | Fonte: Europa Press

"Aceptamos a proposta do mediador e comprometémonos a elevalo tal como está a un rango normativo, unha norma que en principio podería ser un regulamento, pero mesmo tamén un Real Decreto específico, que colgase do Decreto Lei", indicou o titular do Departamento, Íñigo de la Serna.

En virtude do exposto polo ministro, o Goberno articularía a reforma que pretende acometer no sector para que cumpra con Europa e España evite unha sanción mediante un novo Decreto Lei. En paralelo, incluiría o eventual acordo laboral nun Real Decreto ou un regulamento que pendese do anterior.

Un Real Decreto é unha norma xurídica con rango de regulamento que emana do Goberno e non require tramitación parlamentaria.

A articulación dun Real Decreto para garantir un eventual acordo laboral sobre a reforma da estiba podería atender á principal reivindicación dos traballadores do gremio desde que a principios de febreiro o Goberno expuxo a reforma.

Así mesmo, a concreción do instrumento normativo ao que o Goberno se comprometeu a levar un eventual acordo co sector é unha das principais peticións realizadas polos sindicatos nas últimas semanas.

O ministro expuxo o seu ofrecemento inmediatamente despois de que patronal e sindicatos condicionasen a súa aceptación á proposta de acordo exposta polo mediador, á concreción dunha serie de detalles, como as axudas á reconversión, e a que o Executivo presente o texto da reforma.

Durante a presentación dos Orzamentos do seu Ministerio, De la Serna mostrouse "prudente" ante estas respostas de traballadores e empresas á mediación. "Hai que lelas e valoralas con tranquilidade", sinalou.

DE NOVO A CONSELLO DE MINISTROS, "CANTO ANTES".

A pesar diso, o ministro de Fomento avanzou que volverá levar "canto antes" ao Consello de Ministros a reforma legal do sector da estiba para volver iniciar de novo a súa preceptiva tramitación parlamentaria, despois de que o pasado 16 de marzo o Congreso emitise o seu histórico rexeitamento ao primeiro decreto que presentou para reformar o sector.

"Querémolo expor canto antes, con toda a celeridade posible, aínda que non podo concretar se este venres ou o seguinte", indicou De la Serna sobre a nova presentación da reforma ao Consello de Ministros.

"Necesitamos pór fin a esta sangría", indicou en relación á multa que España acumula por incumprir a norma europea co seu réxime legal da estiba.

Na actualidade, o país paga unha multa diaria de 27.000 euros desde que en decembro de 2014 o Tribunal Superior de Xustiza da UE sancionoulle por incumprir coa estiba o principio de liberdade de empresa dos tratados europeos, co que xa se acumula unha sanción duns 25 millóns de euros.

A ela pódese sumar unha segunda multa de 134.000 euros diarios por incumprir a primeira e que, segundo Fomento, está a piques de fallarse.