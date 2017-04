A portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, xulgou este martes que a caída dos investimentos en Galicia que recollen os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) supón "un agravio e unha discriminación" á nosa comunidade, que relacionou directamente tanto con "a falta de peso político" do presidente Feijóo como coa súa "submisión" ante o seu xefe de filas, Mariano Rajoy.

"A súa submisión ten un custo moi elevado: 442 millóns de euros", sentenciou a líder nacionalista en declaracións aos medios nos corredores da Cámara, en relación aos fondos que se perden con respecto ás últimas contas estatais.

Sen deixar de incidir en que "este recorte" impulsado por Rajoy "é unha labazada na cara de todos os galegos", Pontón reparou tamén no "paradoxo" de que o ano con "maior recadación da historia dos orzamentos" sexa tamén o de novos "recortes" para Galicia.

Ademais, aludiu á visita o luns da vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, para considerar que a súa viaxe foi para "tomar o pelo aos galegos" con "un exercicio descarado de propaganda" no que Feijóo fixo "de palmeiro". "Foi incapaz de defender os intereses do noso país", reprobou.

O DIÑEIRO TEN "MELLOR DESTINO"

Devandito isto, a dirixente do Bloque opinou que as contas feitas públicas este martes "consolidan o modelo dos recortes, da desigualdade", pois mentres se produce "unha diminución importante dos fondos para o emprego" aumenta o gasto militar e o orzamento da Casa Real.

"Estou convencida de que os galegos pensan que o seu diñeiro tería mellor destino en sanidade, educación e servizos públicos que en seguir alimentando o militarismo e á Familia Real española", apostilou Pontón, sen deixar de criticar que Feijóo siga "entregado a xustificar o indefendible" sobre un PGE que "discriminan a Galicia".