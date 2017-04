Pleno.- O PP descarta buscar por agora un consenso en Galicia sobre o pacto educativo

O PPdeG descartou este martes iniciar agora en Galicia, como pedía o PSdeG, a procura dun consenso sobre o pacto educativo que se achegaría aos traballos que se están desenvolvendo neste sentido no Senado.

Ante o pleno da Cámara, o socialista Luís Álvarez subliñou que a comunidade educativa "está farta de tanto cambio e alteración" como houbo ata a data, polo cal defendeu unha proposición non de lei --que non se vota ata o mércores-- para reivindicar "consenso". É máis, fixo fincapé en que se debe blindar política e "financieramente" un modelo educativo "estable".

Co "espírito" da iniciativa concordou a deputada nacionalista Olalla Rodil, quen do mesmo xeito que Luca Chao (En Marea) mostrouse favorable a abrir o pacto á comunidade educativa. Ademais, a representante do BNG apostou por que o marco político deixe claro que "o groso das competencias" corresponde ás comunidades, máxime onde existe un idioma propio.

Adicionalmente, a parlamentaria do grupo rupturista mostrouse "escéptica" con respecto ao pacto, unha posibilidade que se abriu só porque o PP "perdeu a maioría absoluta", e fixo votos por que non sexa unicamente "unha cortina de fume" para manter a Lomce en vigor.

Pola súa banda, o deputado do PPdeG César Fernández relatou os distintos órganos abertos na Cámara alta para abordar o pacto educativo e advertiu de que seguir nesta liña "podería atrasar os traballos". É por iso que preferiu non "fixar posicións" agora, senón seguir pendentes da evolución e pronunciarse no caso de que "os intereses da comunidade sexan atacados".

AXUDAS Ao ESTUDO

En paralelo, a socialista Concepción Burgo pediu dirixirse ao Goberno para modificar os criterios académicos de cara á obtención dunha bolsa, tendo en conta que os cambios acometidos supuxeron, entre outras cuestións, que 53.000 estudantes quedasen fóra das axudas no curso 2014/15.

Respecto diso, Olalla Rodil avogou por reclamar as competencias referidas a a xestión das bolsas e as axudas escolares, a fin de tomar as decisións desde aquí, mentres Ánxeles Cuña (En Marea) manifestou o seu apoio á iniciativa do PSdeG.

No entanto, por parte do PPdeG, Martín Fernández Prado avanzou o seu rexeitamento á proposición non de lei co argumento de que o sistema funciona correctamente e de que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) dados a coñecer leste mesmo martes xa incorporan un aumento dos fondos para bolsas.