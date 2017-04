Que pasa en En Marea?

En Marea está dividida e, case á metade. Pero é difícil de entender –e máis de explicar-- como a formación chamada a marcar un tempo político en Galicia se atopa nesta situación cun líder cuestionado, unha coordinadora na que non quixo estar un sector importante e cos principais rexedores das mareas no bando contrario ao do líder deste conglomerado de formacións políticas.

Martiño Noriega e Xulio Ferreiro

Pero, para entender este quebracabezas hai que ir por partes. E a primeira parte comeza cando o sector que agora está enfrontado ao actual líder da formación, Luís Villares, foi o que o presentou e o defendeu como candidato á Xunta. Pero que pasou para que se dera un xiro de 180º nestas posturas iniciais?.

Para iso hai que ir á segunda parte; aquela na que Villares comezou a exercer como líder parlamentario e comezou a configurar un grupo propio de xente. Foi entón cando comezaron as diverxencias con algunhas grandes mareas, principalmente, coa Marea Atlántica e con distintas formacións políticas, nomeadamente, Anova e EU. Unhas diferencias que se acrecentaron pola intención de Villares de presentarse como coordinador de En Marea, en contra da posición de moitos dos socios que o defenderan desde o primeiro momento.

Foi entón cando se tentou chegar a consensos dentro do colectivo Máis Alá que foi o que obtivo o 55% dos votos na pasada asemblea de Anova, un colectivo formado por xente moi variada pero nucleado en torno á Marea Atlántica, Anova e un sector menor de Podemos e Esquerda Unida, que, ademais, contaba coa presenza de xente do Foro Galego e outras mareas menores.

Luís Villares, respaldado por outras listas

E de aí pásase á terceira fase, que é a actual, na que, Luís Villares é o actual coordinador de En Marea pero co respaldo, sobre todo, das outras dúas listas que saíron desa asemblea, e que non eran a súa; Queremos Participar e Somos Quen. E como se chegou a esa situación?

Vista xeral do auditorio na celebración da Marea Constituínte en Vigo | Fonte: Marea Atlántica.

Hai semanas que dentro de Máis Alá se discute a fórmula para chegar a un consenso dentro da coordinadora, sobre todo, no relativo a evitar que Villares asumira o liderato da coordinadora de En Marea e a portavocía na Cámara. Unha cuestión na que coincidían tanto o propio Villares, como o histórico dirixente nacionalista, Xosé Manuel Beiras. Sen embargo, ese punto, xunto co da proporcionalidade na lista final, supuxo un atranco definitivo.

As relacións entre Villares e unha parte da súa lista co resto da candidatura eran prácticamente nulas desde hai semanas. De feito, un sector importante de Máis Alá acusa a Villares de estar detrás da presentación da candidatura de Queremos Participar, con xente de Anova. “Unha táctica para tentar forzar cambios dentro da permanente desta lista”, apuntan a GC fontes consultadas.

Unha afirmación que negan rotundamente desde o sector de Villares. “O que pasa é que hai un sector de En Marea que quere impoñer as decisións manu militari”, suliñan. Unha clara alusión a un sector concreto de Anova e da Marea Atlántica.

Duras negociacións

E con estas divisións chegouse ao pasado venres no que afins a Villares presentaron un documento e unha proposta de lista (pódese consultar no GC Plus). Nesa proposta a porcentaxe era sete para Máis Alá, tres para Queremos Participar e un para Somos Quen. Parecía que ía haber acordo pero, finalmente, non foi así. A Marea Atlántica foi rotunda na súa negativa a que Villares asumira a portavocía de En Marea.

Nin tan sequera a mediación de Xosé Manuel Beiras, segundo as fontes consultadas, serviu para cambiar o choque de trens. “Beiras tentou convencer á nova direccion de Anova para que apoiaran a proposta de Villares, pero sen conseguilo”, suliñan.

Así que se chegou ao sábado con outra proposta enriba da mesa. Villares tería proposto outra nova lista de sete nomes de Máis Alá coa presenza de Iago Martínez, da Marea Atlántica; Rafa Dopico, de Anova e Noemía Prados, de Esquerda Unida. Pero tampouco foi aceptada esta proposta. “Ao final, o problema era que nin tan sequera querían que fora unha lista proporcional como recollen os propios estatutos”, engaden fontes afíns a Villares. “A cuestión é que Luís viña xa cunha proposta pechada e incumprindo os acordos previos de Máis Alá”, apuntan desde o outro sector.

En todo caso, e logo dun longo debate, o pasado domingo, un sector de Máis Alá decidiu non participar dunha lista de consenso. Nese sector está a Marea Atlántica, Marea de Ourense, Esquerda Unida e parte de Anova e de Podemos --sector errejonista--. Outra parte de Podemos –afín a Carmen Santos-- e de Anova –a que lidera Davide Rodríguez--, así como xente do Foro Galego, de Cerna e representantes de mareas locais de cidades e vilas apoiaron a candidatura de Villares.

A partir de agora ábrese outro novo capítulo neste longo desencontro, un capítulo que xa comezaron algúns alcaldes, nomeadamente o da Coruña. Xulio Ferreiro adveritu que a elección da coordinadora de En Marea "rompe unha lista de consenso e confluencia", ademais de excluír "sensibilidades maioritarias”. Un claro aviso de que hai un sector que non acepta a esa nova coordinadora e que seguirá dando batalla.