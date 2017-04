O Goberno defenderá cotas xustas e garantías para os traballadores do mar nas negociacións do Brexit

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) asegurou este martes que defenderá a existencia de garantías xurídicas para o sector pesqueiro e unha repartición "xusta" das cotas durante as negociacións do Brexit, aínda que pediu ser "prudentes" posto que este tipo de procesos "non son sinxelos nin rápidos".

Así o manifestou o secretario xeral de Pesca, Alberto López-Asenjo, en declaracións aos medios en Vigo, con motivo da súa presenza no Porto para asinar a adhesión do seu departamento ao plan 'Blue Growth' adoptado pola terminal olívica.

O secretario xeral lembrou que España afronta ese proceso de negociación co Reino Unido "en concertación" co equipo liderado por Michel Barnier, ao que trasladou "toda a información" acerca das consecuencias dese "divorcio" en territorio español.

Con respecto á afectación no sector pesqueiro e á posibilidade, apuntada polo sector, de que a saída de Reino Unido propicie a reconsideración do principio de estabilidade relativa, o secretario xeral de Pesca pediu ser "moi prudentes" porque quedan por diante dous anos de negociacións internacionais, que "non son sinxelas nin rápidas".

En todo caso, apuntou que "España vai defender, na medida de todas as súas posibilidades, que haxa garantías xurídicas para os traballadores do mar e os armadores, e unha repartición xusta das posibilidades de pesca".

BLUE GROWTH

Alberto López-Asenjo asinou este martes, nun acto celebrado no Porto de Vigo, a adhesión da Secretaría Xeral do Mar do MAPAMA ao plan 'Blue Growth' (Crecemento Azul) adoptado pola terminal viguesa, e no que xa participan a Xunta de Galicia, Portos do Estado, Zona Franca, o Campus do Mar da Universidade de Vigo e numerosas empresas.

O secretario xeral recalcou que a posta en marcha deste plan implica un "enorme compromiso" cos principios que propugna a Política Marítima Integrada, e sinalou que a aplicación desta estratexia é un "proceso irreversible".

Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, celebrou a adhesión da Secretaría Xeral de Pesca a esta iniciativa, o que lle dará "maior alcance e impacto", e lembrou que o 'Blue Growth' no Porto de Vigo iniciouse hai un ano con 39 proxectos sobre a mesa e, actualmente, son case medio centenar (a metade deles xa en marcha).

Entre os obxectivos desta estratexia, explicou Quintana, está a captación de 207 millóns de euros ata o ano 2020, e xa se solicitaron 45,6 millóns a fondos da UE e a fontes de financiamento público-privadas. Así mesmo, destacou a inminente constitución do Centro de Innovación de Estudos Xurídicos Marítimos e Pesqueiros, ou da Asociación Náutico-Deportiva da Ría de Vigo, dentro da iniciativa de Crecemento Azul, que está a converter o Porto olívico en "referente" europeo.