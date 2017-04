Conde destaca o impulso á formación específica como clave para favorecer o emprego de calidade

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, destacou este martes o impulso á formación específica como "clave" para favorecer o acceso a postos de traballo de calidade.

ENTREGA DE DIPLOMAS DE OBRADOIROS DE EMPREGO NA CASA DA CULTURA POLO CONS | Fonte: Europa Press

Así o dixo o responsable autonómico durante a entrega dos diplomas aos participantes en varios talleres de emprego de nove municipios da zona, ante os que dixo que estes programas formativos impulsados pola Xunta logran unha inserción laboral de preto do 60% e son unha das claves para "continuar coa tendencia positiva dos datos do paro".

Na súa intervención, Conde subliñou a colaboración institucional cos concellos de Monforte de Lemos, Chantada, Carballedo, Folgoso do Courel, Ribas de Sil, Quiroga, O Saviñao, Pantón e Sober, que posibilitou a realización dos talleres aos que se puxo punto final.

Estes cursos beneficiaron a un total de 75 alumnos, que recibiron formación específica e un contrato de traballo durante o período que durou o taller, á vez que se beneficiou á cidadanía coa realización de obras e servizos nos municipios participantes.

Os talleres da zona sur de Lugo centráronse en campos como a instalación e mantemento de xardíns, a atención sociosanitaria a persoas dependentes, fábricas de albanelaría, operacións auxiliares de acabados ríxidos e de urbanización, revestimentos lixeiros e técnicos en construción ou a montaxe e instalación de construcións de madeira.

En total, 1.600 galegos poderán participar este ano nos talleres de emprego aos que a Xunta destina 20,5 millóns de euros, preto dun 50% máis que en 2016. Ademais, o conselleiro avanzou que o vindeiro luns, 10 de abril, sairá publicada no DOG unha nova edición do programa específico para talleres dirixidos a menores de 30 anos, a través do Sistema de Garantía Xuvenil.