Os deputados socialistas galegos no Congreso esgrimiron que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), no que respecta ao investimento que prevén para Galicia, "non só son unha gran mentira, como en exercicios anteriores, senón que nesta ocasión constitúen unha absoluta tomadura de pelo".

A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, Pilar Cancela, apunta que en 2017 o Estado destinará a investimentos en Galicia 924,6 millóns de euros, o que supón "unha rebaixa de máis de 400 millóns de euros respecto de 2016".

"Unha baixada histórica", apostilou, á vez que incidiu en que, incluso a partida orzamentaria para o AVE a Galicia, que leva a metade do Orzamento total con 461,3 millóns de euros, sofre un descenso de máis de 270 millóns de euros respecto o orzado en 2016 (731,4 millóns de euros).

A iso hai que engadir, apunta, que "nos últimos anos o Goberno do PP de Rajoy deixou sistematicamente sen executar entre o 35 e o 40 por cento do orzado para o AVE a Galicia". "Todo este tempo, Rajoy e Feijóo non venderon máis que fume", afeou.

Ademais, puxo de relevo que a outra metade do orzamento -463,34 millóns de euros- "é claramente insuficiente para abordar o resto de grandes proxectos e infraestruturas para Galicia". Como exemplo, apunta que "estes orzamentos relegan partidas do Eixo Atlántico a 2018, a pesar dos esforzos que outrora realizaron Feijóo e a exministra Pastor para defender a súa finalización en 2015".

"NULO PESO POLÍTICO" DE FEIJÓO

Ademais, destacou que "a liña Ourense-Vigo por Cerdedo aprázase sine die con dúas partidas anecdóticas de 500.000 euros". "Para o AVE Lugo-Ourense, consígnase unha pírrica partida de 100.000 euros e nada para a estación intermodal. Galicia sofre por parte do Goberno un ninguneo histórico", abundou.

"A conclusión é que, ante unha suposta maior recuperación económica do Estado, Galicia perde máis investimento que nunca", recriminou, para concluír que o PGE "confirman o escaso interese de Rajoy pola súa terra e o nulo peso político de Feijóo, que permanece impasible ante os ataques a Galicia por parte do Goberno do seu partido".