(AM)PGE.- A alta velocidade en Galicia recibe 481 millóns de euros en 2017, un 40% menos

Adif-Alta Velocidade prevé investir 481,34 millóns de euros en 2017 en Galicia, o que representa un 40% menos que o que recollían inicialmente os orzamentos xerais do estado (PGE) para 2016 (802,42 millóns).

AVE a Galicia | Fonte: Europa Press

Segundo contempla o proxecto de orzamentos presentado este martes polo Ministerio de Hacienda, a provincia de Ourense recibe a maior partida para alta velocidade, de 462,84 millóns. É inferior aos 732,42 millóns que constaban nas contas de 2016.

Pola súa banda, A Coruña percibe para a alta velocidade 8,04 millóns, fronte aos 10,25 do anterior proxecto. A Pontevedra, mentres, correspóndenlle 10,46 millóns, cando en 2016 consignáronselle 59,75 para este fin.

No que respecta a dous proxectos particulares, a variante de Ourense -posta en dúbida nunhas declaracións do novo ministro de Fomento e posteriormente garantida polo seu departamento- ten 1 millón de euros para 2017 e a previsión de que sexan 3 en 2018, 20 en 2019 e 196 en 2020.

O tramo Ourense-Vigo por Cerdedo, mentres, 50.000 euros este ano, 1,5 millóns o que vén e en 2019 e 5 millóns para o exercicio de 2020.

FERROCARRIL, AUGA E AEROPORTOS

Aínda en materia ferroviaria, outros investimentos planificados para este ano polo Goberno central na comunidade galega son 31,11 millóns de Adif no catro provincias (15,12 en Lugo, 9,45 na Coruña, 4,76 en Pontevedra e 1,78 en Ourense) e 15,29 millóns de Renfe (6,88 na Coruña, 5,9 en Pontevedra, 1,48 en Ourense e 1,03 en Lugo).

Outras entidades do sector público empresarial que reservan partidas para as provincias galegas son Augas das Concas de España (Acuaes), con algo máis de 21 millóns (16,77 en Pontevedra, 2,55 en Ourense e 1,74 na Coruña) e Enaire, que orza 6,99 millóns para A Coruña e 2,69 para Pontevedra.

CONSORCIOS E OUTROS CENTROS

Mentres, 26,1 millóns figuran no orzamento de 2017 do Consorcio Zona Franca de Vigo, deles case 10,88 para construción de naves e outras actuacións en Balaídos.

Xa no apartado de entidades do sector público administrativo, o proxecto de orzamentos concreta 118.000 euros para o Consorcio da Cidade de Santiago, 123.000 euros para o centro de investigación biomédica en rede e 895.000 euros para o centro universitario da defensa na escola naval militar de Marín.

INVESTIMENTOS DE FOMENTO

Pola súa banda, o investimento do Ministerio de Fomento en Galicia este ano diminúe un 16,3% ata 174,9 millóns fronte aos 209 millóns dos orzamentos de 2016.

Entre outras partidas, destínanse máis de 63 millóns de euros á autovía que unirá Santiago con Lugo (A-54). Aquí atópanse os 30 millóns para o tramo entre Lavacolla e Arzúa (18,5 quilómetros); 10 millóns para Arzúa-Melide; 10 millóns para dous tramos entre Melide e Pas, así como 6 millóns para Vilamoure-Nadela e conexión con Lugo (6,5 quilómetros).

A estes investimentos súmanse outras relacionadas coa A-54 como é a súa conexión coa AP-9 en Santiago, no coñecido como ligazón orbital (fase A), para o que se reservan 5 millóns para este ano. Tamén haberá 2,26 millóns para o intercomunicador entre a A-54 e a N-540 en Guntín.

No tocante á capital de Galicia tamén se atopan outros investimentos como 2,5 millóns para o acceso á Cidade da Cultura desde a AP-9, así como 471.000 para a restauración do cimborrio da Catedral.

Ademais, hai 2 millóns para melloras do Camiño de Santiago en cruces da N-547, xunto a preto de medio millón a actuacións no Camiño francés e 1,5 millóns para a restauración ambiental (neste caso de fondos do Ministerio de Medio Ambiente). Non inclúe partida para a actuación en Conxo.

Nos orzamentos de Fomento para Galicia tamén resalta o achegado á A-57, con 18 millóns á circunvalación de Pontevedra en dous tramos entre Vilaboa-A Ermida e A Ermida-Pilarteiros. Tamén se orzan 200.000 euros na A-57 entre Barro-Curro-Valga.

Para a A-56, a autovía entre Ourense e Lugo, inclúense 10 millóns para o tramo San Martiño-Enlace de Barrela (de case 10 quilómetros). Inclúense na A-56 ademais 3,7 millóns para o variante Norte de Ourense, no tramo Eirasvedras-Quintela.

Outros investimentos de Fomento previstas para este ano pasan pola A-52 --autovía das Rías Baixas--, cun tramo de 10 quilómetros entre Vigo e O Porriño (2,4 millóns) e a remodelación da ligazón Puzo-Lira (2,4 millóns); a ampliación de Alfonso Molina na AC-11 (2,5 millóns) e a variante da Estrada na N-640 (2,3 millóns).

Na A-76 --autovía Ponferrada-Ourense-- hai partidas para: o tramo A Veiga de Cascallá-O Barco (4,8 millóns), cincunvalación de Monforte de Lemos (400.000 euros) e o tramo entre a localidade leonesa de Requejo e a ourensá da Veiga de Cascallá (uns 300.000 euros).

RESTO DE MINISTERIOS

Máis aló dos 174 millóns de Fomento, o resto de ministerios suman ao redor de 40 millóns máis ata un total de 215 millóns en investimentos destes departamentos.

O Ministerio de Agricultura e Pesca conta con 24,9 millóns orzados para investimentos en Galicia; Educación, con 5,96 millóns --case na súa totalidade destinados á nova sede do Arquivo Histórico Provincial e Biblioteca de Ourense, salvo 250.000 euros á rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense--.

Segue a lista co Ministerio de Hacienda (4,3 millóns); Interior (2,9 millóns); Defensa (2 millóns); Economía, Industria e Competitividade (225.000 euros) e Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (165.000 euros).

UN 32% MENOS

En total, o investimento do Estado en Galicia cae este ano a 924,6 millóns de euros, o que supón un retroceso do 32% fronte aos 1.363,9 millóns orzados en 2016.

Deste xeito, Galicia baixa ao quinto posto entre comunidades en canto a dotación orzamentaria, fronte ao terceiro posto que ocupaba nos de 2016.