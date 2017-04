Angrois.- En Marea cre que o cargo de Adif investigado debería cesar tras sinalar Europa o incumprimento de normas

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, cre que o cargo de Adif investigado polo accidente dun tren Alvia no barrio compostelán de Angrois, Andrés Cortabitarte, "debería ser cesado" nesa empresa pública.

O deputado Antón Sánchez. | Fonte: Europa Press

Así o afirma despois de que Cortabitarte, director de seguridade na circulación desde setembro de 2006 a decembro de 2013, pasase este martes polos xulgados de Santiago, onde se acolleu ao seu dereito a non declarar ante o instrutor da causa. "Está no seu dereito, pero tamén é verdade que segue sendo alto directivo de Adif e debería ser cesado", advirte.

O maxistrado atribúe a Andrés Cortabitarte, ao mesmo nivel que o descoido do maquinista, os 80 homicidios e 144 lesións que se produciron polo sinistro por imprudencia profesional grave, debido á ausencia dunha análise integral do risco na liña, como obrigan as normas.

Esta carencia foi sinalada por varios peritos e tamén pola Axencia Ferroviaria Europea, nun correo electrónico remitido á plataforma de vítimas que a asociación achegou este luns ao caso, na súa impugnación do recurso de Cortabitarte.

Respecto diso, Sánchez sinala, a través dun comunicado, que o organismo europeo "volveu lembrar ao Goberno español e a Adif que incumpriron as medidas de seguridade na curva de Angrois".

Lembra En Marea que esta circunstancia "foi lembrada" por este grupo "en cada unha das ocasións nas que tivo oportunidade de falar, sen que o Goberno queira aceptala".