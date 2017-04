Pleno.- O PPdeG pide á Xunta que impulse coa Fegamp a creación de cemiterios acordes a confesións minoritarias

O Grupo Parlamentario popular propuxo instar á Xunta a impulsar, conxuntamente coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a creación de cemiterios de carácter supramunicipal que atendan á demanda de enterramentos conforme aos requisitos das confesións minoritarias con maior arraigamento en Galicia.

Esta proposición non de lei foi defendida polo parlamentario Alberto Pazos nunha sesión á que asistiron representantes da comunidade islámica e xudía de Galicia, que seguiron o debate desde as bancadas.

Na súa intervención, o deputado popular lembrou que o impulso destes cemiterios é un compromiso que o PPdeG levou no seu programa aos pasados comicios autonómicos. "Hoxe damos un primeiro paso para cumprir ese compromiso desde o convencemento de que así podemos solucionar un problema de carácter humano", indicou.

Con todo, recoñeceu que a competencia de pór en marcha os cemiterios corresponde aos concellos que, "dificilmente" poderían alcanzar "solucións individuais" ante a dispersión xeográfica destas comunidades. "Por iso cremos que a mellor maneira de abordar mediante a colaboración coa coa Fegamp para buscar a solución máis adecuada", indicou.

E é que, segundo destacou Alberto Pazos, o galego "é un pobo que se expandiu polo mundo" e que "o conquistou". "É de xustiza que os seus representantes fagamos dignidade a esa condición e fagamos un esforzo para recoñecer as xustas reivindicacións das persoas que hoxe nos acompañan", considerou.

EMENDAS DA OPOSICIÓN

O primeiro en replicar a Alberto Pazos foi o nacionalista Luís Bará, quen asegurou que o Bloque "comparte a preocupación expresada" polo PP por estas confesións. Con todo, pediulles "coherencia" e denunciou que "ás portas de Europa hai miles de persoas que esperan en condicións miserables para entrar" pero que "se atopan con rexeitamentos de partidos como o PP".

Ademais, presentou unha emenda a través da que propuxo modificar o texto do PPdeG para acordar que a Cámara "inste á Xunta a estudar, conxuntamente coa Fegamp, a creación de cemiterios que poidan atender a demanda de enterros conforme aos criterios das confesións relixiosas con maior arraigamento en Galicia, no marco da normativa xeral e sectoral".

Pola súa banda, a socialista Begoña Rodríguez Rumbo tamén trasladou o apoio do seu grupo a esta iniciativa e destacou que o PSOE é un partido "defensor da igualdade como principio básico da sociedade".

"Imos aprobar esta iniciativa pero cremos na igualdade e pedímoslle que aprobe as nosas emendas porque se non consideraremos que esta proposta está baleira de contido e que pretenden, unha vez máis, que os concellos palíen as desigualdades que vostedes desde a Xunta non son capaces de equilibrar".

En concreto, a parlamentaria socialista pediu instar o Goberno galego a que, conxuntamente coa Fegamp, elabore un plan de desenvolvemento para a creación destes cemiterios que contemple os municipios nos que se farán, un calendario para a súa posta en funcionamento ou a dotación económica necesaria.

Pola súa banda, a deputada de En Marea Carmen Satos defendeu que se "recoñeza a liberdade relixiosa e de culto como dereito constitucional" pero "sempre que esta desenvólvase na esfera privada e cumpra o marco normativo". Ademais, reclamou que iso "non signifique pór en cuestión a aconfesionalidade do Estado".