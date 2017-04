Pleno.- A Cámara pide aos poderes públicos que contribúan no recoñecemento institucional do pobo xitano

O Parlamento de Galicia considerou que os poderes públicos deben contribuír ao recoñecemento institucional do pobo xitano, unha comunidade "cunha historia e cultura propias", asentada en España desde fai máis de cinco séculos e que, con todo, "segue sendo a minoría máis rexeitada socialmente".

O presidente da Cámara, Miguel Santalices, leu este martes durante a sesión plenaria unha declaración institucional a través da que se sumou á celebración, o 8 de abril, do Día Internacional do Pobo Xitano. Previamente, recibira no seu despacho a unha delegación da Fundación Secretariado Xitano, que seguiu a lectura da mesma desde a tribuna de invitados.

"Leste debe ser un día de celebración para os xitanos e xitanas, ao que cada vez máis debemos sumarnos as institucións e o conxunto da sociedade. É un día para lembrar a historia do pobo xitano, o seu longo e penosa peregrinaxe de expulsións ao longo dos séculos; un día para lembrar ás vítimas do xenocidio nazi e de tantas persecucións ao longo da súa historia", pronunciou o presidente.

Neste sentido, considerou que o 8 de abril é unha oportunidade para recoñecer á comunidade xitana como parte da cidadanía, mostrar a realidade diversa e plural do pobo xitano e pór en valor as súas achegas á construción da sociedade.

"A pesar dos avances que xa se produciron nas últimas décadas, a comunidade xitana segue sufrindo uns niveis de pobreza e exclusión que revelan a gran brecha de desigualdade que lles impide moitas veces o pleno exercicio dos seus dereitos", apuntou.

Neste sentido, sinalou que os elevados índices de fracaso escolar entre o alumnado xitano, as dificultades das persoas xitanas para acceder ao mercado laboral ou a situación de infravivenda de moitas familias "lastran calquera oportunidade de avance social".

A iso, indicou, súmase "a mala imaxe social da comunidade xitana, baseada en prexuízos e estereotipos moi arraigados" que xorden "moitas veces do profundo descoñecemento, e que xeran situacións de rexeitamento e discriminación".

Fronte a iso, asegurou que os poderes públicos teñen a responsabilidade de "garantir a igualdade de todos os cidadáns, tamén dos xitanos, pondo en marcha medidas necesarias para reducir as desigualdades sociais, combater a discriminación e ao antigitanismo, e favorecer a participación activa" deste colectivo en todos os ámbitos da sociedade.