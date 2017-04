UXT denuncia a falta de persoal na prisión de Teixeiro (A Coruña)

Os representantes de UXT na prisión de Teixeiro (A Coruña) denunciaron a falta de persoal neste centro e reclamaron que nos orzamentos do Estado incorpórense partidas para abordar esta situación.

Nun comunicado, explican que así llo trasladaron ao deputado socialista no Congreso Ricardo García Mira, nunha reunión á que asistiu tamén o concelleiro socialista Fito Ferreiro.

O sindicato asegura que a recente lesión a funcionarios por parte dun interno de "especial perigo" non é "un incidente illado". "Aínda que si é novo no centro a magnitude deste caso", sinalan en alusión ao seis funcionarios lesionados, segundo explica.

CONVOCATORIA DE PRAZAS

Ademais, advirte de que feitos así poderían repetirse "se non se pon medios persoais e organizativos para evitalo". En concreto, indica que están vacantes a metade dos postos de traballadores sociais mentres que servizos como cociña teñen vacantes o 70% dos postos.

"No persoal de vixilancia e observación, están vacantes máis do 10% dos seus postos", engade. Por iso, pide cubrir os postos de traballo vacantes no centro "de maneira estable mediante concursos" mediante a convocatoria de prazas para todos os centros. Tamén reclama "esquecerse de experimentos privatizadores".