A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, pedirá a Ferraz que lle aclare cal é o seu papel, tendo en conta que o pasado día 9 de marzo concluíu o mandato do órgano que encabeza e que desde esa data a dirección federal interina estivo a barallar a posibilidade de modificar a súa composición.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

"Enténdese que segue en funcións", manifestou a deputada compostelá á Cadena SER, posto que non recibiu ningunha notificación nin para prorrogar o mandato da xestora galega nin para retirarlle competencias.

É, ao seu entender, "unha situación un pouco inusual e absolutamente excepcional", polo que remitirá "a correspondente consulta" para que Ferraz concrete que pode e non pode facer de face aos procesos congresuais que se abren na formación socialista.

O pasado sábado, o responsable de Organización e portavoz da xestora federal, Mario Jiménez, deu conta de que a dirección provisional galega "cumpriu o seu mandato" e que, por tanto, débese "articular unha resposta". "Estamos a falar e o que se faga será froito do diálogo con todo o mundo en Galicia e xunto coa dirección do partido", resolveu entón.

PROCURA DE PERFÍS

Ao longo do mes de marzo, como xa ocorreu cando Javier Fernández se alzou coas rendas da xestora do PSOE en outubro, Ferraz estivo a pulsar a distintos cargos do partido en Galicia en aras de pechar un equipo de "consenso" sen Pilar Cancela, moi vinculada a Pedro Sánchez.

Entre os nomes que no seu momento baralláronse, como comentaron a Europa Press distintos socialistas, están os dos expresidentes da Xunta Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño, de quen se dá por feito unha maior dificultade para que acepten encoméndaa, e tamén os de históricos como o pontevedrés Antón Louro e os lucenses Ricardo Varela e José Blanco.

A dificultade do reto a marca a necesidade de concitar tanto o visto e prace de Vigo, con Abel Caballero á cabeza, como o do sector maioritario do PSdeG, o que levou a Xoaquín Fernández Leiceaga a converterse en candidato á Xunta tras gañar unhas primarias.