Pleno.- En Marea pide instar a Fomento a desenvolver plans de venda para facer o polígono de Vimianzo máis competitivo

En Marea pediu á Cámara que pida ao Ministerio de Fomento que dea instrucións á entidade pública Solo Empresarial do Atlántico (SEA) para que desenvolva novos procesos de venda das parcelas do polígono de Vimianzo (A Coruña) con prezos bonificados que o fagan competitivo.

O deputado Pacho Casal foi o encargado de defender esta proposición non de lei que tamén pedía promover que esta entidade, SEA, desenvolver iniciativas para promocionar esta infraestrutura e iniciar os trámites para conseguir a transferencia de todas as ofertas de solo industrial en Galicia en Xestur, evitando as disfuncións entre as súas promocións e as emprendidas por Fomento.

E é que, segundo considerou Pancho Casal, a "descoordinación entre Xestur e SEA" producen "desvantaxes competitivas en función de que identidade promova" o solo industrial. Esta petición contou co respaldo dos grupos do BNG e do PSdeG.

Tras a intervención do parlamentario de En Marea, o deputado popular Jaime Castiñeiras avanzou o apoio do seu grupo a varios dos puntos tratados na iniciativa e propuxo substituír o terceiro apartado.

Así, propuxo "reiterar ante a dirección de Solo Emprearial do Atlántico e o Ministerio de Fomento a necesidade de que se establezan bonificacións no prezo de venda do solo empresarial similares ás que aplica a Xunta nos parques da súa competencia".

AVESPA DO CASTIÑEIRO

Por outra banda, na sesión plenaria, o deputado de En Marea Davide Rodríguez pediu á Cámara que inste á Xunta a informar os produtores, comercializadores, cooperativas e empresas sobre o estado do avance da avespa do castiñeiro nos seus territorios así como das medidas que implementa para frear a planga.

Así mesmo, reclamou a posta en marcha de cursos de formación a produtores para atacar a este insecto antes de que chegue o 'Torymus Sinesis', o parásito que se prevé soltar para a loita biolóxica contra a praga da avespa; así como o incremento da partida para a erradicación da praga.

Respecto diso, o deputado popular José González Vazquez avanzou o rexeitamento do seu grupo a esta iniciativa e puxo en valor as medidas levadas a cabo para combater as pragas que afectan os castiñeiros a cuxa erradicación destacou que o Goberno galego destinou 700.000 euros ultimamente.