Angrois.- BNG ve máis preto un novo procedemento de infracción a España por incumprimento da directiva de seguridade

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, ve máis preto a apertura dun novo procedemento de infracción a España por incumprimento da directiva de seguridade en materia ferroviaria en relación co accidente do tren Alvia en Angrois, despois de reunirse en Estrasburgo coa comisaria de Transportes, Violeta Bulc.

Ana Miranda (BNG) e a comisaria de Transportes, Violeta Bulc | Fonte: Europa Press

Bulc, pola súa banda, comprometeuse a "seguir vixiando" a aplicación desta norma, segundo sinalaron fontes da Comisión Europea consultadas por Europa Press.

En concreto, Miranda explicou, en declaracións a Europa Press, que este martes deu "traslado político" á comisaria da denuncia por incumprimento da directiva de seguridade, de 2004, que prevé presentar no rexistro da Secretaría Xeral da Comisión os próximos días.

Esta norma obriga a facer unha análise de risco antes da posta en marcha dunha liña ferroviaria e despois de cada cambio significativo das mesmas, así como o regulamento de 2009 para un método común de seguridade. Son, precisamente, os dous preceptos legais que sinala a Axencia Ferroviaria Europea na súa comunicación coa plataforma de vítimas do sinistro.

"Nin Renfe nin Adif verificaron os sistemas de seguridade de circulación, nin elaboraron a análise de riscos de todos os sistemas da liña 082", denuncia, pola súa banda, a portavoz do Bloque, en referencia ao tramo Ourense-Santiago, onde se produciu o descarrilamento que acabou coa vida de 80 persoas e deixou 144 feridos. "Este tren non debería porse en marcha", incide.

Tras o encontro, Miranda valorou que a comisaria ve "o caso aberto", posto que entende que non está "nada claro" e trátase dun asunto de extremada gravidade, no que empatiza coa dor dos afectados.

Ademais, indicou que Bulc díxolle que, de "canta máis información" poida dispor, "mellor", por iso é polo que lle trasladou a intención de recibila nunha segunda ocasión, para ampliar documentación.

PARA INVESTIGAR DE NOVO, A CIAF

Con todo, deixoulle claro que unha nova investigación técnica tería que partir do órgano con competencia para iso no estado español: a CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios).

Precisamente, a denuncia da formación da nacionalista recollerá tamén o feito de que a CIAF non repara no seu informe sobre o sinistro da curva da Grandeira na ausencia da avaliación integral do perigo na liña.

As fontes da Comisión Europea consultadas por Europa Press ratificaron que "a decisión de reabrir unha investigación recae enteiramente na CIAF" e que "a propia Comisión non pode levar a cabo investigacións ferroviarias e non ten ningún papel que desempeñar neste proceso".

"ESPAÑA AÍNDA NON ACEPTOU A OFERTA"

Con todo, agregaron que "os servizos da Comisión e a Axencia Ferroviaria da UE ofreceron toda a asistencia posible" para iniciar esa nova investigación, "pero as autoridades españolas aínda non aceptaron esta oferta".

Por último, indican que "a Comisión seguirá vixiando de preto a aplicación por parte de España da directiva sobre seguridade ferroviaria e a aplicación de novas disposicións no seo da CIAF".