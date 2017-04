O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, mostrouse este martes "relativamente contento" polos ao redor de 900 millóns de investimento do Ministerio de Fomento en Galicia e, do mesmo xeito que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, incidiu en que a comunidade se sitúa "como a segunda autonomía con maior investimento per cápita" do departamento estatal.

A pesar da caída de investimento, Martínez aplaudiu, en declaracións aos xornalistas nos corredores do Parlamento, que "se corrobora o interese especial do Goberno" na nosa comunidade. O Ministerio de Fomento concretou nun comunicado que Galicia recibirá 898 millóns de euros.

O titular da carteira de Facenda da Xunta, pola súa banda, puxo en valor que esas contías "permitirán seguir avanzando" na consecución do "gran obxectivo" que é ter trens de alta velocidade circulando en probas entre Galicia e Madrid no terceiro trimestre de 2019.

"CONTEXTUALIZACIÓN POSITIVA"

Dito isto, o conselleiro manifestou "unha contextualización positiva" das cifras de Fomento dentro dos Orzamentos Xerais do Estado presentados leste mesmo martes no Congreso.

Ademais, porque a caída de investimentos -como argumentou- dáse "en termos de crédito" pero non "en termos de execución" do orzado o pasado ano.

Finalmente, preguntado sobre se a inxección de 247 millóns de euros "adicionais" para Galicia dentro das transferencias do PGE levará unha ampliación do teito de gasto da comunidade, Martínez asegurou que "si" se fará.

GASTO DE MÁIS DE 307 EUROS POR HABITANTE

Así mesmo, nun comunicado, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda subliñou que o PGE sitúan a Galicia como a segunda autonomía con maior investimento per cápita de Fomento, cun gasto previsto de máis de 307 euros por habitantes.

E é que, en total, salientou que o esforzo orzamentario do Ministerio en Galicia chega a case 900 millóns de euros, cifra que supera en máis dun 53 por cento o executado en Galicia durante o ano pasado, exercicio "marcado polo bloqueo político".

Á marxe do "compromiso" co AVE, a Xunta destaca que este orzamento se complementa cos 138 millóns de euros que se destinarán a actuacións extrapresupuestarias que se executan a través das sociedades concesionarias das autoestradas, entre as que destacan as ampliacións da AP-9 nos accesos a Vigo e Santiago.

O investimento en ferrocarril chega a 571 millóns de euros e sitúa á Comunidade como a terceira con maiores partidas nesta materia, "cun crecemento do 83 por cento sobre o executado en 2016". As contas prevén "avances" como o impulso da liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, cunha partida de 13,5 millóns, e partidas para as variantes de Ourense e Cerdedo.

Tamén recalca que o proxecto de PGE prevé o investimento de máis de 10 millóns de euros no desenvolvemento das estacións intermodais nas que o Goberno central "traballa coordinadamente coa Xunta" e dos que tres se consignan para Vigo.

Ao tempo, impúlsase a conexión ferroviaria do Porto Exterior de Ferrol con máis de 24 millóns.