O artista Micah P. Hinson ofrecerá o 13 de maio na Coruña o seu único concerto en Galicia

O artista estadounidense Micah P. Hinson ofrecerá o 13 de maio, na Coruña, un único concerto en Galicia da man de SON Estrella Galicia, segundo informa a Playa Club onde terá lugar o evento.

Hinson subirase ao novo escenario da sala coruñesa dentro da súa nova xira, "na que aproveitará para revisar un dos seus discos máis celebrados 'Opera Circuit' que cumpre dez anos", explican desde Playa Club.

Este concerto chega despois de que o texano rendese homenaxe ao seu álbum debut 'Micah P. Hinson And The Gospel Of Progress' (2004) "no momento no que se cumpría o décimo aniversario do disco e co que xa cegara no seu día", engade.

Micah P. Hinson actuará acompañado de Pablo Seijas (Misterioso Viaxe Holanda) como artista invitado, que estará a presentar o seu novo traballo en solitario 'Debaixo do aire'.