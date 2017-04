Pleno.- A Cámara pide conmemorar o 30 aniversario da declaración do Camiño como primeiro itinerario cultural europeo

A deputada do PPdeG María Antón lembrou este martes que a declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo cumpre este ano tres décadas, polo que propuxo que a Xunta elabore un programa de conmemoración de tal distinción por parte do Consello de Europa.

Ante o pleno do Parlamento, defendeu unha proposición non de lei --que se votará o mércores-- que tamén recolle que o programa de actos debería incluír accións de recoñecemento dos demais itinerarios culturais europeos "dos que participa Galicia".

"É unha ocasión excepcional para reivindicar o Camiño de Santiago", defendeu a tamén concelleira popular na capital galega, á vista das "dificultades" que atravesa a construción europea nestes momentos.

Pola súa banda, Concepción Burgo (PSdeG) non se opuxo á iniciativa a pesar de ironizar co moito que lle gusta ao PP "celebrar todo". Iso si, pediu que o programa non se faga sen contar cos concellos, comezando polo de Santiago; mentres Ánxeles Cuña (En Marea) requiriu que esa programación sexa "laica" e reciba achegas do mundo da cultura de Galicia.

Finalmente, a parlamentaria nacionalista Noa Presas concordou coa celebración desta efeméride, sen perder de vista as vertentes cultural, económica e relixiosa das rutas xacobeas.