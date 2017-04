PGE.- O PP vigués celebra os 140 millóns de investimento que o PGE recollen para Vigo

A portavoz do Partido Popular vigués, Elena Muñoz, trasladou este martes a súa satisfacción polos 140 millóns de euros de investimento previstos para Vigo no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, o que considerou que garante "a estabilidade e a recuperación" na cidade.

De entre as distintas partidas, puxo en relevo os 16,5 millóns de euros que se destinarán á depuradora de Lagares; os 3,8 millóns para a autovía Vigo-O Porriño; os 18 millóns para o Eixo Atlántico; os 2,7 millóns para o Aeroporto de Peinador; e os 17 millóns para o Porto de Vigo --incluídos case 9 millóns para a Plataforma Loxística da Plisan--.

Así mesmo, destacou que o AVE por Cerdedo foi orzado nun millón de euros, co que "empeza o orzamento de investimento" para esta infraestrutura. No entanto, remarcou que, respecto desta construción, aspira "a máis", en concreto a "que finalice canto antes a avaliación ambiental, e que se axilicen os traballos e o inicio das obras".

Muñoz subliñou que todo isto suma 140 millóns, aos que se suman os investimentos na ampliación de Rande, a A-57 e a estación Vialia, co que en total en Vigo faranse actuacións por un total de 343 millóns. "Tanto os investimentos do Goberno como da Xunta están a construír o Vigo do século XXI, o que os vigueses necesitan, merécense e aspiran a ter", rematou.