Un grupo de alumnos protesta ante a Facultade de Económicas da USC para esixir a expulsión de Luciano Méndez

Un grupo formado por varias decenas de alumnos protestou ante a Facultade de Económicas da Universidade de Santiago de Compostela para esixir a expulsión de Luciano Méndez, profesor que fora expedientado por realizar comentarios machistas na aula sobre o escote dunha alumna.

A protesta celebrouse sobre as 13.15 horas deste martes, convocada por diversas organizacións estudantís e feministas, como Erguer! ou Acción Universitaria. Alí, un grupo de mozos reclamaba a expulsión definitiva do docente, ao berro de 'Ningunha agresión, sen resposta, fóra ou machismo das nosas aulas!' ou 'Fóra luciano da USC'.

As organizacións denunciaron que o profesor non só continúa realizando o mesmo tipo de declaracións, senón que durante a pasada folga de alumnos do 9 de marzo o profesor agrediu fisicamente a unha alumna, agarrándoa do brazo e empuxándoa ao chan.