A exdiputada ourensá do PP María Josefa Caldelas irá a xuízo por falsear firmas en escritos ao Concello

María Josefa Caldelas, exdiputada do PP e esposa do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, acudirá ao Xulgado do Penal número 1 de Ourense o próximo 5 de xullo acusada de suposta falsidade documental durante a etapa na que estivo á fronte dun pub na Praza das Mercedes (Ourense).

A acusación particular reclama un ano e nove meses de prisión e unha multa de nove meses cunha cota de vinte euros diarios, por cada un dos dous delitos de falsidade documental dos que a considera responsable cando se fixo cargo do pub Seven, entre 2008 e 2011.

Os feitos tiveron lugar por mor da firma en 2008 dun contrato de compravenda e cesión do negocio entre Caldelas e os anteriores propietarios do local: Eduardo R.F. e Carlos P.G.

A acusación particular deste último sinala que a ex deputada popular "era coñecedora" de que só lle foi cedido o negocio do café-bar, xa que a autorización de café bar especial que tiña o propietario Carlos P. era instransmisible.

No seu escrito de acusación o avogado de Carlos P. sinala que Caldelas procedeu a presentar unha instancia no Concello, o 24 de marzo de 2009, solicitando a instalación de 10 veladores para o local "a nome" do seu cliente "simulando a súa firma" e sostendo que o local seguía baixo a titularidade" do anterior arrendatario.

Tamén sinala que, neste documento presentado no Concello, facíase constar como domicilio o local e non a vivenda de Carlos P. "ao obxecto de que este non recibise ningunha notificación que lle puxese en preaviso".

O home descubriu os feitos cando, con motivo da elaboración e presentación deste documento, o Concello ditou unha dilixencia de embargo, por importe de 1.144,48 euros, contra a súa conta bancaria.

O segundo delito de falsidade documental produciuse, segundo o escrito da acusación, en abril de 2011, cando "de igual modo que na anterior ocasión" a acusada presentou ante o Concello unha segunda instancia a nome do denunciante na que solicitaba unha prórroga para acondicionamento acústico do local. O fiscal non presentou acusación.

INDEMNIZACIÓN DE 120.000 EUROS

En relación con este caso, María Josefa Caldelas presentou unha demanda por vía civil contra os dous expropietarios do local, reclamándolles unha indemnización de 120.000 euros en base a que non fora informada de que non podía transmitirse a licenza do local como café bar especial.

En primeira instancia ambos os socios foron condenados a pagar esta indemnización, pero a Audiencia Provincial desestimou a demanda e interpuxo as costas do xuízo á exdiputada popular.