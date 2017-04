Os mariñeiros de Long Hope achegan probas no xuízo de que tributaron en Noruega sen recibir pensión

O xuízo no que exmarineros galegos reclaman as súas pensións a Noruega arrincou este martes en Oslo nunha sesión na que os afectados, agrupados na plataforma Long Hope, declararon e achegaron probas de que tributaron durante anos mentres estiveron embarcados en buques mercantes noruegueses sen recibir protección social.

Mariñeiros de Long Hope en xuízo en Noruega | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o profesor de Dereito do Traballo na Universidade da Coruña e experto en Seguridade Social, Xosé Manuel Carril, explicou que ante estas probas o avogado do Estado noruegués tentou "retar credibilidade" á documentación achegada polos exmariñeiros, a pesar de ser expedientes "oficiais" de Noruega onde figura que os afectados pagaron impostos durante anos.

Segundo lamenta Carril, que acompañou aos demandantes galegos a Oslo para ofrecer o seu apoio como experto na materia, o Estado noruegués chegou a "insinuar" durante o xuízo que "non existía diferenza de trato" entre os mariñeiros españois e os noruegueses.

Con todo, o avogado do Estado noruegués sinala que no caso de existir discriminación xustifícase "na necesidade de defender aos traballadores autóctonos". E é que Noruega se escuda en que aqueles que non residían no país antes de 1994 --ano de incorporación ao espazo económico da Unión Europea no que se regulou esta situación-- non tiñan dereito a xubilación, a pesar de que se lles fixese pagar impostos.

En concreto, catro membros da plataforma Long Hope declararon nesta primeira xornada do xuízo, entre eles o portavoz da a asociación, Alberto Paz, quen se mostrou "contento" cunha cita que cualifica de "maratoniana", pois se celebrou de 9,00 a 17,00 horas. "Xa é un éxito chegar ata aquí despois de todas as veces que Noruega tentou botar abaixo o xuízo", valora.

ÚLTIMA XORNADA O MÉRCORES

Este mércores, 5 de abril, prevese que teña lugar a última xornada do xuízo, coas presentacións das alegacións finais, antes de que quede visto para sentenza.

Este colectivo protagonizou decenas de manifestacións nos últimos anos --hai uns 8.000 galegos afectados--, que mesmo levaron nos últimos días a Oslo e prevén repetir o mércores.

Desde 1948 está rexistrada documentalmente a presenza de mariñeiros galegos en buques de bandeira norueguesa e estímase que pagaron uns 520 millóns de euros en impostos ata 1994.