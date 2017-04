O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, volveu destacar este martes no pleno da Cámara galega que o concurso da Fundación Pública Urxencias Sanitaria de Galicia 061 para o servizo de transporte sanitario urxente en 2014 que investiga o xulgado de instrución número dous de Santiago de Compostela realizouse "garantindo o cumprimento estrito da lei".

O titular de Sanidade pronunciouse deste xeito en resposta a unha interpelación formulada pola deputada do BNG Montse Prado, quen preguntou a Vázquez Almuíña ata onde está disposto a chegar o Partido Popular para "favorecer a empresas amigas" nos "concursos públicos da Xunta".

Ademais, a parlamentaria nacionalista tamén cuestionou ao responsable autonómico sobre as medidas postas en marcha para garantir que as empresas concesionarias respectan os dereitos laborais dos traballadores contemplados nos pregos.

Sobre este asunto, Vázquez Almuíña destacou que todos os contratos vixentes subscritos coa Fundación Pública 061 "recollen a obrigación" de cumprir a lexislación laboral e os convenios colectivos vixentes. "Se por parte dos traballadores aprécianse irregularidades deben dirixirse aos órganos competentes para garantir os cumprimentos en materia laboral", indicou.

Así, pediu "non esquecer" que estes traballadores prestan servizos a "empresas privadas" que "gañaron concursos públicos". "Son as empresas as que teñen que reunirse con representantes dos traballadores e o labor da administración é velar polo cumprimento dos contratos", indicou.

Finalmente, o conselleiro aproveitou a súa intervención para pór en valor o actual servizo de transporte sanitario urxente en Galicia. "Pódese afirmar que os recursos de transporte sanitario galegos están entre os máis avanzados de Europa, é o servizo sanitario máis valorado polos galegos dos que se lle ofrecen", apuntou.

HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE

A continuación, o conselleiro tivo que responder a preguntas sobre a implementación de "melloras" no hospital Virxe da Xunqueira de Cee (A Coruña), onde Loli Toja (PSdeG) denunciou unha gran "falta de medios" e o incumprimento dos investimentos prometidos. "Son un goberno sen alma e a Costa da Morte non lles importa nada. Demóstrano cada día", reprobou, citando tamén a situación de Ferroatlántica.

Respecto diso, Vázquez Almuíña viu "moi nerviosa" á deputada, e subliñou que este centro hospitalario forma parte de "unha das áreas sanitarias máis importantes de España", que é a da Coruña. Non obviou, con todo, que se debe "mellorar a coordinación" con todos os ámbitos de atención aos pacientes, pero defendeu o seu traballo en favor de que todos os galegos, con independencia de onde vivan, "teñan as mesmas condicións".

Pola súa banda, o socialista Julio Torrado demandou un novo centro de saúde para Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras lembrar que o concello puxo a disposición da Xunta unha parcela de 5.000 metros cadrados e que se ofreceu a cofinanciar a derriba dun edificio que ten no seu interior, unha demolición que non superaría os 200.000 euros.

"Pedimos unha parcela sen gravames", replicou o titular de Sanidade, para apuntar que nesa parcela hai un edificio que se debe demoler e outras cargas procedentes do Porto de Vilagarcía. "Se pon unha adecuada, estaremos dispostos a facer o que hai que facer", resolveu.