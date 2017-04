Iago Aspas, goles para un título

En ningures como na casa. Iago Aspas seguirá marcando goles (leva xa 89, a un do mítico Pahíño) para o Celta alomenos ata 2022. O Celta anunciou este martes a ampliación do seu contrato e o dianteiro de Moaña vestirá a camisola celeste en principio ata os 34 anos. Deste xeito, o celtismo recibe a boa nova da renovación do seu ídolo, peza chave no bo rendemento do equipo do Toto Berizzo nestas últimas dúas campañas.

Iago Aspas celebra un dos seus goles esta campaña. | Fonte: lfp.es

“Tanto o club coma eu queriamos sellar esta renovación. Só faltaba sentarse e pechala. Era o que buscaba cando volvín hai ano e medio case dous”, explicou o moañés no canal de Youtube do club. “Agardo seguir batendo todas as metas posíbeis coa axuda dos meus compañeiros. Tentar dar ese pasiño e entrar na historia en Europa. Seguir marcando goles para axudar o equipo”. Iago Aspas, como todo o celtismo, persegue un soño: “A consecución dun título. É o que busca todo o equipo. Agardamos que sexa o máis axiña posible. A ver si está temporada con la Europa League”, aventura Aspas.

A renovación do moañés é por dous anos máis, xa que o seu contrato actual remataba en 2020, e pasará a ter unha cláusula de rescisión de 40 millóns de euros. Iago Aspas (1 de agosto de 1987) regresou a Balaídos no verán do 2015, despois de pasar polo Liverpool e polo Sevilla sen demasiado éxito a nivel individual. Pero de novo na súa casa, converteuse axiña en peza decisiva do Celta: esta campaña suma xa 21 goles, sendo o máximo goleador español da Liga con 15.

O dianteiro amosouse “moi ledo” pola súa renovación xunto ao presidente Carlos Mouriño. Ao acto oficial da firma acudiu coa súa parella, Jennifer Rueda, e co seu fillo Thiago, nado o pasado 17 de xuño. Ademáis, este curso, Aspas debutou coa selección española marcando un golazo en Wembley, e repetindo presenza na última convocatoria de Julen Lopetegui.Tamén participou no regreso da Irmandinha o pasado maio contra Venezuela en Riazor. Agora, co Celta, espera repetir título na Europa League, que xa gañou co Sevilla na tempada 2014-15. O vindeiro xoves 13, os celestes recibirán en Balaídos o Genk belga, na ida dos cuartos de final. Unha semana despois, a volta.