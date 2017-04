Liberdade con cargos para un septuaxenario de Ferrol que foi detido por golpear cun martelo á súa compañeira de piso

A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Ferrol, en funcións de garda, decretou a liberdade con cargos para un veciño desta cidade, de 71 anos de idade, que foi detido na tarde deste luns, 3 de abril, por golpear supostamente á súa compañeira de piso cun martelo na cabeza.

O incidente produciuse na vivenda que compartían ambos, situada na rúa da Terra, en pleno barrio da Magdalena. Por motivos que se investigan por axentes da Policía Nacional, pertencentes á comisaría de Ferrol-Narón, o home agrediu á muller mentres esta se atopaba tombada sobre a súa cama, o que xerou que a muller rápidamente decidise saír da vivenda e pedir auxilio aos veciños.

Á vivenda desprazáronse os integrantes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que non tiveron moito problema para deter ao presunto agresor, xa que se atopaba no interior do inmoble, na súa habitación, confesando no lugar do suceso aos axentes ser o responsable da agresión.

Segundo han apuntando fontes da investigación a Europa Press tanto agresor como agredida non son parella sentimental e o vínculo que lles une é o de compartir vivenda.

TRASLADO

Mentres os axentes procedían á detención do presunto agresor, unha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladou á muller, que mostraba unha brecha na cabeza con perda de sangue, ao servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide, no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), onde tras unha revisión e diversas probas médicas, foi dada de alta.

O home pasou na mañá deste martes a disposición xudicial e finalmente quedou en liberdade, aínda que acusado dun suposto delito de lesións. Como medida cautelar, establecéuselle unha orde de afastamento de 100 metros sobre a muller agredida.