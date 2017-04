Un camión perde a carga na A-52 e interrompe a circulación

Un camión que circulaba pola A-52 perdeu a carga que transportaba e interrompeu a circulación. Segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias do 112, os materiais, pezas de automoción, caeron á A-55 nun punto que conflúe por baixo coa A-52.

Deste xeito, unha parte da carga quedou na beiravía e outra finalizou no río Loiro. Os feitos tiveron lugar no punto quilométrico 307 da A-52 e no 14 da A-55. O acceso á A-52 desde Vigo pola A-55 pechouse ao tráfico.

O 112 Galicia recibiu a alerta do ocorrido por parte dun particular ás 16,25 horas.

Tras recibir a alerta, informou do sucedido á Garda Civil de Tráfico, que solicitaba a intervención do servizo de mantemento da estrada. O 112 Galicia pasou o aviso tamén a Protección Civil de Mos e á Policía Local.