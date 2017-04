O Ministerio de Fomento destacou que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) supoñen "un compromiso efectivo" con Galicia no que se garanten as promesas do departamento á comunidade, entre as que se atopan a chegada do AVE a Galicia en 2019, que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cualificou no seu día de "irrenunciable".

Así, concretou que Galicia recibirá en 2017 un total de 898,23 millóns de euros. Este orzamento supón un incremento do 53,4 por cento respecto do executado en 2016, o que significa que o investimento realizado polo Ministerio de Fomento en Galicia é de 307,8 euros por persoa, situando a Galicia como a segunda comunidade con maior investimento per cápita.

O Ministerio tamén salientou que a comunidade galega é "a cuarta en volume de investimento.

Tamén recalcou que o investimento na rede de ferrocarril galega será de 571 millóns de euros.

De feito, apuntou que, en investimentos ferroviarios, Galicia convértese na terceira comunidade con maior orzamento en investimentos para a execución de obras que, entre outras cuestións, "garantan a chegada do AVE en 2019".

Da mesma forma, Fomento engade que o investimento en portos na comunidade sitúaa como a quinta de España, mentres que as actuacións en aeroportos ascenden a un investimento de case 10 millóns.