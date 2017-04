O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), manifestou, despois de que Luís Villares asumise a portavocía de En Marea, que, os alcaldes das mareas municipalistas que gobernan nalgunhas das principais cidades galegas (el mesmo, Martiño Noriega --Santiago-- e Xulio Ferreiro --A Coruña--) pensaban inicialmente "nun tipo de organización diferente".

Jorge Suárez | Fonte: Europa Press

"Cando iniciamos un manifesto por parte do tres alcaldes, --Santiago, A Coruña e Ferrol --, que culminou na asemblea de Vigo, pensabamos nun tipo de organización diferente", remarcou o rexedor, quen asegurou ter "moita estima persoal e aprecio" a Villares.

Con todo, advertiu que, se se busca "facer políticas distintas e demostrar" que En Marea é "unha organización diferente", deberíanse asumir "os compromisos acordados nunha asemblea e tamén establecer unha forma diferente" de organización.

"Coa experiencia que temos aquí, sempre acabamos falando das formas, que tipo de partido e do debate interno, algo que non nos conduce a nada, e onde realmente o que temos que facer é política e non tanto formalismo", reflexionou.

De todos os xeitos, Suárez tamén recoñeceu que, ante a situación política que el ten no ámbito local, afastouse " un tanto do proceso" interno de En Marea.