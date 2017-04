A campaña da renda 2016 arrinca este mércores, coa desaparición definitiva do programa Padre

A campaña da renda de 2016 comezará este mércores, 5 de abril, para a presentación telemática (o 11 de maio para a presencial) e a principal novidade é que desaparece definitivamente o programa Padre de axuda á confección da declaración da renda, que xa se eliminou o ano pasado para a maioría dos contribuíntes e unicamente quedou relegado aos declarantes de actividades económicas, basicamente autónomos.

Por segunda campaña da renda, os contribuíntes disporá do sistema 'Renta web', que se xeneraliza xa para todos os declarantes, calquera que sexa a natureza das súas rendas (do traballo, capital ou actividades económicas) e que veu a substituír ao Programa Padre e ao borrador do IRPF, xa que se trata dunha mestura de ambos. Segundo cálculos da Axencia Tributaria, a xeneralización deste sistema suporá un aforro de 10 millóns de euros para o organismo.

Ao sistema 'Renta web' accederase desde a sede electrónica da Axencia Tributaria e, na práctica, suporá unha proposta de declaración, como viña sendo o borrador, pero máis sinxelo e ampliado a todos os contribuíntes. A súa principal vantaxe é que o contribuínte verá despexados obstáculos directamente relacionados coa descarga informática da información do borrador --que ata agora só recollía unhas determinadas rendas-- ou do programa Padre.

Para acceder, haberá de identificarse da maneira habitual --DNI electrónico, clave e número de referencia--. Unha vez dentro, informarase da posible existencia de diferenzas entre os datos da última declaración e os existentes no momento, e terán que validarse os datos identificativos.

Nunha contorna similar ao do programa Pare, o contribuínte verá unha serie de datos que se asimilan aos datos xerais cos que a Axencia Tributaria fai a proposta e que incluirán os correspondentes aos tramos ou impostos autonómicos de cuxa información se ten coñecemento.

Desta forma, este mércores darase o pistoletazo de saída á presentación telemática da campaña da renda 2016. Para presentar a declaración do IRPF de maneira presencial, haberá que esperar ata o 11 de maio e, en ambos os casos, estenderase ata o 30 de xuño. Se o resultado sae a ingresar e quérese domiciliar o pago, o prazo conclúe o día 26 de xuño.

SOLICITUDE DE RECTIFICACIÓN

Ademais da desaparición definitiva do programa Padre, outra das novidades da campaña deste ano é a posibilidade de solicitar a rectificación de autoliquidación do imposto a través da propia declaración cando o contribuínte cometese erros ou omisións que determinen unha maior devolución ao seu favor ou un menor ingreso.

Desta forma, se o contribuínte marca a casa de solicitude de rectificación que aparecerá no propio modelo, a declaración fai as funcións de escrito de solicitude de rectificación da autoliquidación. Ademais, esta solicitude poderá acompañarse da documentación en que se basea a mesma e os xustificantes, no seu caso, do ingreso efectuado polo contribuínte.

Os citados documentos ou escritos poderán presentarse a través do rexistro electrónico da Axencia Tributaria ou no rexistro presencial do organismo.

QUEN ESTÁN OBRIGADOS A DECLARAR

Están obrigados a presentar a declaración da renda de 2016 os contribuíntes con rendementos do traballo superiores a 22.000 euros anuais. Se perciben unha renda anual inferior, pero provén de varios pagadores e a suma do segundo e posteriores supera os 1.500 euros tamén deberá presentar declaración, ou cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, e tamén cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter ou se perciban rendementos íntegros do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.

No entanto, aínda que non resulten obrigados a declarar, todos os contribuíntes que teñan dereito a recibir unha devolución teñen que confirmar o borrador ou presentar a declaración para obter a súa devolución.