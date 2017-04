O escritor lucense Xabier P. Docampo protagoniza unha nova sesión en Numax de escritura en directo

O narrador lucense Xabier P. Docampo (1946, Rábade) protagonizará este mércores, 5 de abril, unha nova sesión de 'Tac, tac, tac', que cada mes celebra a Libraría Numax de Santiago de Compostela onde un autor escribe en directo unha peza nunha máquina Olivetti.

Esta iniciativa de Numax naceu en febreiro a proposta do escritor Suso de Toro. Así, "trátase dunha actividade literaria que busca preservar a experiencia analóxica na produción e lectura do texto literario".

O texto mecanografiado na máquina de escribir situada á beira do escaparate só se pode ler 'in situ' e ata o 5 de abril é posible facelo cun relato de Manuel Rivas, último participante nesta proposta. Así foi concibido o 'Tac, tac, tac': Un conto, nun lugar, nun límite de tempo.

Xabier P. Docampo, ademais de en narrativa, destaca por ser un dos grandes renovadores da literatura infantil-xuvenil galega. Escribiu libros de texto e ensaio didáctico e pedagóxico, colaborou en diversos medios de comunicación e tamén traballou de contacontos, actor e director de teatro.

Autor de obras como 'O pazo baleiro' ou 'Cando petan na porta pola noite', foi galardoado co Premio Emilia Pardo Bazán do Ministerio de Educación, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil ou The White Ravens, da Jugendbibliotethet de Munich, entre outros.

Sempre relacionado cos movementos de renovación pedagóxica, durante oito anos formou parte do equipo de 'Preescolar na casa' e pertenceu ao consello de redacción da Revista Galega de Educación.